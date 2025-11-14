logo_ukra

В Раді знають, як відновити довіру партнерів після гучного корупційного скандалу: що пропонують
НОВИНИ

В Раді знають, як відновити довіру партнерів після гучного корупційного скандалу: що пропонують

Народний депутат Федієнко розповів, які рішення допоможуть відновити довіру партнерів після гучного корупційного скандалу

14 листопада 2025, 15:56
Автор:
avatar

Кречмаровская Наталия

Розслідування масштабної корупційної схеми в енергетичній сфері України приголомшило не тільки українське суспільство, а й українських партнерів. 

В Раді знають, як відновити довіру партнерів після гучного корупційного скандалу: що пропонують

Верховна Рада. Фото з відкритих джерел

Народний депутат України Олександр Федієнко прокоментував пропозиції про створення уряду єдності. Політик пояснив свою позицію.

“Одразу хочу сказати мені не подобається вислів уряд єдності. Це ні про що. Я вважаю потрібно казати про уряд відповідальності. Якщо ж піти шляхом ширшої політичної коаліції без очищення ми просто отримаємо “нову назву для старої системи”, — пояснив він.

За словами народного депутата, уряду варто позбутися людей із застарілими зв’язками з держпідприємствами або схемами закупівель.

“Це може підвищити довіру партнерів (зокрема США, ЄС, МВФ), які прямо вимагають кроків у сфері good governance”, — зауважив політик.

Народний депутат вказав, що потрібно зробити:

1. Точкове оновлення заміна міністрів, які мають токсичні зв’язки з держпідприємствами.

2. Створення незалежного антикорупційного аудиту по лінії оборонних і енергетичних закупівель.

3. Прозора кадрова політика (публічні конкурси, залучення незалежних кандидатів, у тому числі з середовища ветеранів, ВПО, місцевого самоврядування).

4. Реформа корпоративного управління держпідприємствами, особливо “Енергоатому”, “Укрзалізниці”, “Укренерго” — це стратегічно важливі активи.

Нагадаємо: портал “Коментарі” писав, що народний депутат України Олексій Гончаренко вимагає перевірити зв’язки Зеленського з Міндічем. За його словами, Міндіч не лише втручався у роботу влади, а й заводив своїх людей на керівні посади. 




Джерело: https://t.me/fediienko_oleksandr/3835
Новини

