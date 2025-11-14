В Раді знають, як відновити довіру партнерів після гучного корупційного скандалу: що пропонують

Рубрики
МЕНЮ
Кречмаровская Наталия
Розслідування масштабної корупційної схеми в енергетичній сфері України приголомшило не тільки українське суспільство, а й українських партнерів.
Верховна Рада. Фото з відкритих джерел
Народний депутат України Олександр Федієнко прокоментував пропозиції про створення уряду єдності. Політик пояснив свою позицію.
За словами народного депутата, уряду варто позбутися людей із застарілими зв’язками з держпідприємствами або схемами закупівель.
Народний депутат вказав, що потрібно зробити:
1. Точкове оновлення заміна міністрів, які мають токсичні зв’язки з держпідприємствами.
2. Створення незалежного антикорупційного аудиту по лінії оборонних і енергетичних закупівель.
3. Прозора кадрова політика (публічні конкурси, залучення незалежних кандидатів, у тому числі з середовища ветеранів, ВПО, місцевого самоврядування).
4. Реформа корпоративного управління держпідприємствами, особливо “Енергоатому”, “Укрзалізниці”, “Укренерго” — це стратегічно важливі активи.
Нагадаємо: портал “Коментарі” писав, що народний депутат України Олексій Гончаренко вимагає перевірити зв’язки Зеленського з Міндічем. За його словами, Міндіч не лише втручався у роботу влади, а й заводив своїх людей на керівні посади.