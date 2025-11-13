Корупційний скандал в Україні набирає обертів — народні депутати вимагають відставки Кабінету міністрів, критикують президента України Володимира Зеленського. Президент відреагував на викриті корупційні схеми, заявив, якщо є звинувачення, на них треба відповідати. Однак цього, на думку народних обранців, недостатньо.

Володимир Зеленський. Фото портал "Коментарі"

Народний депутат України Олексій Гончаренко вимагає перевірити зв’язки Зеленського з Міндічем.

“Офіційно звернувся до Генпрокурора та голови СБУ. Йдеться не просто про корупцію. Йдеться про системний вплив громадянина Ізраїлю Тимура Міндіча на президента України. З плівок НАБУ ми побачили: після дзвінка Міндіча — Зеленський одразу телефонував міністрам. Тобто іноземний бізнесмен мав прямий вплив на рішення президента”, — пояснив Гончаренко.

За його словами, Міндіч не лише втручався у роботу влади, а й заводив своїх людей на керівні посади.

“За даними слідства, він контролював не лише енергетику, а й оборонну сферу — і мав вплив навіть на тодішнього міністра оборони, а нині секретаря РНБО Рустема Умєрова. Тому це не чергова корупційна історія. Це вже питання можливої державної зради і національної безпеки”, — зауважив народний депутат.

Політик вимагає:

дати правову оцінку діям посадовців, які співпрацювали з Міндічем;

перевірити вплив Міндіча на Зеленського;

з’ясувати можливі зв’язки Міндіча з російськими спецслужбами;

перевірити, чи мав він доступ до державної таємниці.

Нагадаємо: портал “Коментарі” писав, що про масштабний корупційний скандал, який виник в Україні, відомо вже далеко за межами країни. Не стримує радості представниця МЗС РФ Марія Захарова — прокоментувала ситуацію.



