Кречмаровская Наталия
Корупційний скандал в Україні набирає обертів — народні депутати вимагають відставки Кабінету міністрів, критикують президента України Володимира Зеленського. Президент відреагував на викриті корупційні схеми, заявив, якщо є звинувачення, на них треба відповідати. Однак цього, на думку народних обранців, недостатньо.
Володимир Зеленський. Фото портал "Коментарі"
Народний депутат України Олексій Гончаренко вимагає перевірити зв’язки Зеленського з Міндічем.
За його словами, Міндіч не лише втручався у роботу влади, а й заводив своїх людей на керівні посади.
Політик вимагає:
дати правову оцінку діям посадовців, які співпрацювали з Міндічем;
перевірити вплив Міндіча на Зеленського;
з’ясувати можливі зв’язки Міндіча з російськими спецслужбами;
перевірити, чи мав він доступ до державної таємниці.
Нагадаємо: портал “Коментарі” писав, що про масштабний корупційний скандал, який виник в Україні, відомо вже далеко за межами країни. Не стримує радості представниця МЗС РФ Марія Захарова — прокоментувала ситуацію.