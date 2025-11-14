В Раде знают, как восстановить доверие партнеров после громкого коррупционного скандала: что предлагают

Расследование масштабной коррупционной схемы в энергетической сфере Украины ошеломило не только украинское общество, но и украинских партнеров.

Народный депутат Украины Александр Федиенко прокомментировал предложения по созданию правительства единства. Политик объяснил свою позицию.

"Сразу хочу сказать мне не нравится выражение правительство единства. Это ни о чем. Я считаю нужно говорить о правительстве ответственности. Если же пойти по пути более широкой политической коалиции без очищения мы просто получим "новое название для старой системы", — пояснил он.

По словам народного депутата, правительству следует избавиться от людей с устаревшими связями с госпредприятиями или схемами закупок.

"Это может повысить доверие партнеров (в том числе США, ЕС, МВФ), прямо требующих шагов в сфере good governance", — отметил политик.

Народный депутат указал, что нужно сделать:

1. Точечное обновление замена министров, имеющих токсичные связи с госпредприятиями.

2. Создание независимого антикоррупционного аудита по линии оборонных и энергетических закупок.

3. Прозрачная кадровая политика (публичные конкурсы, привлечение независимых кандидатов, в том числе из среды ветеранов, ВПЛ, местного самоуправления).

4. Реформа корпоративного управления госпредприятиями, особенно "Энергоатома", "Укрзализныци", "Укрэнерго" — это стратегически важные активы.

