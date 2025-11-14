В Раде знают, как восстановить доверие партнеров после громкого коррупционного скандала: что предлагают

Рубрики
Кречмаровская Наталия
Расследование масштабной коррупционной схемы в энергетической сфере Украины ошеломило не только украинское общество, но и украинских партнеров.
Верховная Рада. Фото из открытых источников
Народный депутат Украины Александр Федиенко прокомментировал предложения по созданию правительства единства. Политик объяснил свою позицию.
По словам народного депутата, правительству следует избавиться от людей с устаревшими связями с госпредприятиями или схемами закупок.
Народный депутат указал, что нужно сделать:
1. Точечное обновление замена министров, имеющих токсичные связи с госпредприятиями.
2. Создание независимого антикоррупционного аудита по линии оборонных и энергетических закупок.
3. Прозрачная кадровая политика (публичные конкурсы, привлечение независимых кандидатов, в том числе из среды ветеранов, ВПЛ, местного самоуправления).
4. Реформа корпоративного управления госпредприятиями, особенно "Энергоатома", "Укрзализныци", "Укрэнерго" — это стратегически важные активы.
