В Раді уже не добирають слів: цинізм влади просто зашкалює

Масштабний корупційний скандал ймовірно відтермінував розгляд проєкту державного бюджету на 2026 рік.

ВРУ. Фото з відкритих джерел

Народний депутат Дмитро Разумков заявив, що в Раді немає голосів за Бюджет-2026. Саме тому, як пояснив нардеп, документ не виносили на розгляд минулого пленарного тижня. Політик переконаний, якщо його все ж подадуть у нинішньому вигляді, дуже важливо буде подивитися, хто натисне кнопку "за". Бо, за його словами, це буде голосування не за цифри, а за продовження корупції в енергетиці.

“У цьому бюджеті закладені кошти під ті самі схеми, через які країна вже втратила сотні мільярдів. І якщо його не переглянути та не внести зміни, то замість “Міндіча” з’явиться хтось інший, але корупційні механізми залишаться”, — пояснив політик.

За його словами, у бюджеті багато проблем — знову кинули вчителів, не підвищують зарплати військовим, а мінімальну пенсію збільшують “аж” на 234 гривні. На фоні ста мільйонів доларів, втрачених через корупцію, на переконання політика, це цинізм.

“Цей бюджет дірявий, як і два попередніх. Дефіцит у 2024 році був понад 600 млрд грн, у 2025-му — майже 850 млрд. У 2026-му вже перевищить трильйон. І при цьому голова бюджетного комітету спокійно визнає, що цей кошторис “на 99% будуть переглядати наступного року”. У будь-якому бізнесі головного бухгалтера за такі “розрахунки” звільнили б у той самий день. А тут — гроші платників податків. І відповідальності нуль!”, — наголосив народний депутат.

За його словами, влада планує закривати діри коштом заморожених російських активів та міжнародної допомоги. Але на сьогодні, як пояснив депутат, немає розуміння, що реально буде доступно. А план “Б” влада, як завжди, не передбачила, наголосив політик.

Нагадаємо: портал "Коментарі" писав, що народний депутат України Олексій Кучеренко вказав на дії, які свідчать про бажання влади заволодіти енергосистемою України.




