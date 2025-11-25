В Раді уже не добирають слів: цинізм влади просто зашкалює

Рубрики
Масштабний корупційний скандал ймовірно відтермінував розгляд проєкту державного бюджету на 2026 рік.
ВРУ. Фото з відкритих джерел
Народний депутат Дмитро Разумков заявив, що в Раді немає голосів за Бюджет-2026. Саме тому, як пояснив нардеп, документ не виносили на розгляд минулого пленарного тижня. Політик переконаний, якщо його все ж подадуть у нинішньому вигляді, дуже важливо буде подивитися, хто натисне кнопку "за". Бо, за його словами, це буде голосування не за цифри, а за продовження корупції в енергетиці.
За його словами, у бюджеті багато проблем — знову кинули вчителів, не підвищують зарплати військовим, а мінімальну пенсію збільшують “аж” на 234 гривні. На фоні ста мільйонів доларів, втрачених через корупцію, на переконання політика, це цинізм.
За його словами, влада планує закривати діри коштом заморожених російських активів та міжнародної допомоги. Але на сьогодні, як пояснив депутат, немає розуміння, що реально буде доступно. А план “Б” влада, як завжди, не передбачила, наголосив політик.
