У Раді хапаються за голову: під час війни в Україні хочуть банально вкрасти енергосистему

Народний депутат України Олексій Кучеренко вказав на дії, які свідчать про бажання влади заволодіти енергосистемою України. Він наголосив, що енергетична тема зараз одна з ключових.

Верховна Рада. Фото з відкритих джерел

“Бачу, яка боротьба розгоряється за українську енергосистему. Бачу бажання неприкрито загарбати, усі ці горлопани вже націлилися. Вони розуміють, що для цього їм потрібен так званий міністр, і вони його проштовхують. Зараз який канал не відкрийте — там “суперменеджер сучасності” Володимир Кудрицький. Це кандидат на міністра, розумієте?”, — пояснив нардеп.

За його словами, точиться корпоративна боротьба за управління і за наглядову раду “Укренерго”. Боротьба, як пояснив нардеп, йде без правил, як детектив.

“В голос заявляю: в Україні під час війни хочуть просто банально вкрасти енергосистему через приватизацію управління цією енергосистемою. Не треба грошей платити — просто наглядова рада, менеджмент, закредитувати, через борги, через дефолти сказати: “У вас немає іншого виходу”, — пояснив політик.

За його словами, той, хто володіє українською енергетикою, тобто компанією НЕК “Укренерго”, — той володіє енергетикою України, і той володіє країною.

“У звіті ТСК це написано — там державна зрада по “Укренерго”. Той хто говорить про ефективних менеджерів, які управляли НЕК “Укренерго” — це зрадники й вороги українського народу! На чолі з цим колишнім керівником. І ТСК це викрила”, — пояснив Кучеренко.

Нагадаємо: портал “Коментарі” писав, що народна депутатка Мар'яна Безугла заявила про жорсткі вимоги через Єрмака.



