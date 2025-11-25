В Раде уже не подбирают слова: цинизм власти просто зашкаливает

Масштабный коррупционный скандал, вероятно, отсрочил рассмотрение проекта государственного бюджета на 2026 год.

ВРУ. Фото из открытых источников

Народный депутат Дмитрий Разумков заявил, что у Рады нет голосов за Бюджет-2026. Именно поэтому, как пояснил нардеп, документ не выносили на рассмотрение на прошлой пленарной неделе. Политик убежден, если его все же подадут в нынешнем виде, очень важно будет посмотреть, кто нажмет кнопку за. Потому что, по его словам, это будет голосование не за цифры, а за продление коррупции в энергетике.

"В этом бюджете заложены средства под те же схемы, из-за которых страна уже потеряла сотни миллиардов. И если его не пересмотреть и не внести изменения, то вместо Миндича появится кто-то другой, но коррупционные механизмы останутся", — пояснил политик.

По его словам, в бюджете много проблем — снова бросили учителей, не повышают зарплаты военным, а минимальную пенсию увеличивают "аж" на 234 гривны. На фоне ста миллионов долларов, потерянных из-за коррупции, по мнению политика, это цинизм.

"Этот бюджет дырявый, как и два предыдущих. Дефицит в 2024 году был свыше 600 млрд грн, в 2025-м — почти 850 млрд. В 2026-м уже превысит триллион. И при этом глава бюджетного комитета спокойно признает, что эту смету "на 99% будут пересматривать в следующем году". В любом бизнесе главного бухгалтера за такие "расчеты" уволили бы в тот же день. А здесь – деньги налогоплательщиков. И ответственности ноль!”, — подчеркнул народный депутат.

По его словам, власти планируют закрывать дыры за счет замороженных российских активов и международной помощи. Но на сегодняшний день, как пояснил депутат, нет понимания, что реально будет доступно. А план "Б" власть, как всегда, не предусмотрела, подчеркнул политик.

