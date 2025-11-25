В Раде уже не подбирают слова: цинизм власти просто зашкаливает

Рубрики
Кречмаровская Наталия
Масштабный коррупционный скандал, вероятно, отсрочил рассмотрение проекта государственного бюджета на 2026 год.
ВРУ. Фото из открытых источников
Народный депутат Дмитрий Разумков заявил, что у Рады нет голосов за Бюджет-2026. Именно поэтому, как пояснил нардеп, документ не выносили на рассмотрение на прошлой пленарной неделе. Политик убежден, если его все же подадут в нынешнем виде, очень важно будет посмотреть, кто нажмет кнопку за. Потому что, по его словам, это будет голосование не за цифры, а за продление коррупции в энергетике.
По его словам, в бюджете много проблем — снова бросили учителей, не повышают зарплаты военным, а минимальную пенсию увеличивают "аж" на 234 гривны. На фоне ста миллионов долларов, потерянных из-за коррупции, по мнению политика, это цинизм.
По его словам, власти планируют закрывать дыры за счет замороженных российских активов и международной помощи. Но на сегодняшний день, как пояснил депутат, нет понимания, что реально будет доступно. А план "Б" власть, как всегда, не предусмотрела, подчеркнул политик.
Напомним: портал "Комментарии" писал, что народный депутат Украины Алексей Кучеренко указал на действия, свидетельствующие о желании власти завладеть энергосистемой Украины.