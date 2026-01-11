В Офісі президента новим міністром юстиції бачать земляка Зеленського: що відомо

В Офісі президента України узгодили кандидатуру на посаду міністра юстиції. Новим очільником відомства влада бачить народного депутата від "Слуги народу" Дениса Маслова, який є уродженцем Кривого Рогу, як і президент Володимир Зеленський. Остаточне рішення має ухвалити Верховна Рада.

Денис Маслов. Фото з відкритих джерел

Заступниця керівника Офісу президента Ірина Мудра розповіла, що кандидатура Маслова вже погоджена на рівні керівництва, і в разі підтримки парламентом він очолить Міністерство юстиції.

"Кандидатом на посаду міністра юстиції є Денис Маслов. Якщо Верховна Рада підтримає його кандидатуру, він очолить міністерство. Бажаю йому успіхів у цій відповідальній роботі", — наголосила Мудра.

За її словами, рішення щодо Маслова було погоджено під час зустрічі Буданова з нею та Масловим.

Мудра також підтвердила, що залишається на своїй посаді в Офісі президента, зосередившись на координації питань юстиції та правосуддя, а також на міжнародному треку, зокрема притягненні Росії до відповідальності за агресію проти України. Раніше саме Мудру низка медіа називала потенційною кандидаткою на посаду міністра юстиції.

Що відомо про Дениса Маслова

Денису Маслову 42 роки. Він має дві вищі освіти — юридичну та економічну. Нині очолює парламентський Комітет з питань правової політики. До обрання народним депутатом працював адвокатом і суддею на Дніпровщині.

