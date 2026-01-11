В Офисе президента новым министром юстиции видят земляка Зеленского: что известно

В офисе президента Украины согласовали кандидатуру на должность министра юстиции. Новым главой ведомства власти видят народного депутата от "Слуги народа" Дениса Маслова, который является уроженцем Кривого Рога, как и президент Владимир Зеленский. Окончательное решение должна быть принята Верховной Радой.

Денис Маслов. Фото из открытых источников

Заместитель руководителя Офиса президента Ирина Мудра рассказала, что кандидатура Маслова уже согласована на уровне руководства, и в случае поддержки парламентом он возглавит Министерство юстиции.

"Кандидатом на должность министра юстиции является Денис Маслов. Если Верховная Рада поддержит его кандидатуру, он возглавит министерство. Желаю ему успеха в этой ответственной работе", — подчеркнула Мудра.

По ее словам, решение по Маслову было согласовано во время встречи Буданова с ней и Масловым.

Мудра также подтвердила, что остается на своем посту в Офисе президента, сосредоточившись на координации вопросов юстиции и правосудия, а также на международном треке, в том числе привлечении России к ответственности за агрессию против Украины. Ранее именно Мудрую ряд медиа называл потенциальной кандидаткой на должность министра юстиции.

Что известно о Денисе Маслове

Денису Маслову 42 года. Он имеет два высших образования – юридическое и экономическое. В настоящее время возглавляет парламентский Комитет по правовой политике. До избрания народным депутатом работал адвокатом и судьей на Днепровщине.

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что два министра подали в отставку в начале января.

Также "Комментарии" писали, что Зеленский неожиданно двумя словами ответил на вопрос о новой должности для Кулебы.