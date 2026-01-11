logo

BTC/USD

90970

ETH/USD

3114.57

USD/UAH

43.08

EUR/UAH

50.14

RU UA
lang

Язык

UA RU
youtube telegram
Политика
Бизнес
Мир
Общество
Здоровье
Досуг
HI-tech
Спорт
Звезды
Мужчины
Досье
comment

Рубрики

comment

МЕНЮ

Главная Новости Политика Украины 2025 В Офисе президента новым министром юстиции видят земляка Зеленского: что известно
commentss НОВОСТИ Все новости

В Офисе президента новым министром юстиции видят земляка Зеленского: что известно

Офис президента согласовал кандидатуру Дениса Маслова на должность министра юстиции Украины.

11 января 2026, 07:42
Поделитесь публикацией:
Автор:
avatar

Slava Kot

В офисе президента Украины согласовали кандидатуру на должность министра юстиции. Новым главой ведомства власти видят народного депутата от "Слуги народа" Дениса Маслова, который является уроженцем Кривого Рога, как и президент Владимир Зеленский. Окончательное решение должна быть принята Верховной Радой.

В Офисе президента новым министром юстиции видят земляка Зеленского: что известно

Денис Маслов. Фото из открытых источников

Заместитель руководителя Офиса президента Ирина Мудра рассказала, что кандидатура Маслова уже согласована на уровне руководства, и в случае поддержки парламентом он возглавит Министерство юстиции.

"Кандидатом на должность министра юстиции является Денис Маслов. Если Верховная Рада поддержит его кандидатуру, он возглавит министерство. Желаю ему успеха в этой ответственной работе", — подчеркнула Мудра.

По ее словам, решение по Маслову было согласовано во время встречи Буданова с ней и Масловым.

Мудра также подтвердила, что остается на своем посту в Офисе президента, сосредоточившись на координации вопросов юстиции и правосудия, а также на международном треке, в том числе привлечении России к ответственности за агрессию против Украины. Ранее именно Мудрую ряд медиа называл потенциальной кандидаткой на должность министра юстиции.

Что известно о Денисе Маслове

Денису Маслову 42 года. Он имеет два высших образования – юридическое и экономическое. В настоящее время возглавляет парламентский Комитет по правовой политике. До избрания народным депутатом работал адвокатом и судьей на Днепровщине.

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что два министра подали в отставку в начале января.

Также "Комментарии" писали, что Зеленский неожиданно двумя словами ответил на вопрос о новой должности для Кулебы.



Читайте Comments.ua в Google News
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Источник: https://www.facebook.com/100001687472163/posts/25983678697938358
Теги:

Новости

Все новости