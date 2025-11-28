Україна виграє від обшуків в Єрмака: чому Трамп прорахувався

Ранок 28 листопада приголовшила новина про те, що фахівці НАБУ та САП прийшли з обшуками до голови ОП Андрія Єрмака. Що може приховуватися за цими обшуками, коли активно розгортається переговорний процес по припиненню війни в Україні? Видання "Коментарі" розбиралося у цьому питанні, зібравши думки експертів.

Андрій Єрмак. Фото: з відкритих джерел

Глава платформи Єдиний координаційний центр, політолог Олег Саакян вважає, що відразу програшна позиція, якщо хтось з партнерів, скажімо умовний Венс, вважає, що корупційні розслідування послабили позицію України, то дуже помиляється. Якщо хтось вважає, умовний ОП, що переговори і варварський тиск США створює імунітет для всередині – теж помиляється.

Експерт нагадав, що Андрій Єрмак буквально вчора заявляв в інтерв'ю The Atlantic, що Україна не погодиться віддати свої землі, що президент цього не зробить, що суспільство проти, що Конституція забороняє і тому подібне, мовляв Україна готова говорити лише про те, де має проходити лінія розмежування між територіями, які зараз контролюють сторони. І сьогодні НАБУ та САП приходять з обшуками до Єрмака.

Олег Саакян зауважує, абсолютно байдуже з точки зору картинки на зовні: чи це вони прийшли, бо він заявив. Чи він заявив, бо знав, що прийдуть. Чи США дають відмашку, чи це вони самі, а США лише користуються цим.

"Але по суті, іміджево і переговорно Україна не слабшає, бо влада під тиском ще твердіше займатиме державницьку позицію, а Україна демонструє, що в нас з корупцією боряться навіть на найвищому рівні – те, що не можна було собі уявити ще пару місяців тому. Тож, поки тиск Трампа залишається таким нахабним і очевидним – це приводить до зворотнього для нього ефекту щодо нашого суверенітету", – зауважив експерт.

Він наголошує, ризик існує, якщо хтось піде ва-банк і ситуація зірветься в прямі погрози і сварки, що поки не виглядає високоймовірним.

Не варто дивуватися такими збігами

Політолог, професор кафедри міжнародних відносин Державного університету "Київський авіаційний інститут" Максим Ялі звернув увагу, що лише вчора голова ОП Андрій Єрмак в інтерв'ю "The Atlantic" заявив, що ніхто в здоровому глузді в керівництві України не погодиться на здачу територій і вже сьогодні до нього надійшло НАБУ.

"Сьогодні ж у The Telegraf вийшла стаття, в якій з посиланням на ближнє оточення Трампа стверджують, що Кушнер і Віткофф заявлять у Москві путіну про те, Трамп готовий визнати окуповані території російськими. Перед цим путін заявив про те, що домовлятися про визнання кордонів потрібно не з Україною, а з головними гравцями, які даватимуть гарантії Україні. Також визнав, що юридичних варіантів рішення визнання окупованих територій немає і потрібний буде референдум із цього приводу. А з українцями він впевнений, він зможе домовитися. Для цього в "мирному плані" також, до речі, прописані необхідні механізми. Я давно вже перестав дивуватися з таких "збігів", – прокоментував політолог.

Читайте також на порталі "Коментарі" — найцікавіше зараз, чи будуть забирати в голови Офісу президента Андрія Єрмака телефон. Тому шо невідомо, що за матеріал на нього по справі Міндіча. Але телефон Єрмака – це потенційно ще 170 нових кримінальних справ. Про це розповів нардеп фракції "Європейська Солідарність" Олексій Гончаренко.



