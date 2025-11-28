Украина выиграет от обысков у Ермака: почему Трамп просчитался

Утро 28 ноября пригласила новость о том, что специалисты НАБУ и САП пришли с обысками к главе ОП Андрею Ермаку. Что может скрываться за этим обыском, когда активно развертывается переговорный процесс по прекращению войны в Украине? Издание "Комментарии" разбиралось в этом вопросе, собрав мнения экспертов.

Андрей Ермак. Фото: из открытых источников

Глава платформы Единый координационный центр, политолог Олег Саакян считает, что в идразу проигрышная позиция, если кто-то из партнеров, скажем условный Вэнс, считает, что коррупционные расследования ослабили позицию Украины, то очень ошибается. Если кто-то считает, условный ОП, что переговоры и варварское давление в США создает иммунитет для внутри – тоже ошибается.

Эксперт напомнил, что Андрей Ермак буквально вчера заявлял в интервью The Atlantic, что Украина не согласится отдать свои земли, что президент этого не сделает, что общество против, что Конституция запрещает и тому подобное, мол, Украина готова говорить лишь о том, где должна проходить линия разграничения между территориями. И сегодня НАБУ и САП приходят с обысками в Ермак.

Олег Саакян замечает, абсолютно безразлично с точки зрения картинки на внешне: пришли ли это, потому что он заявил. Или он заявил, потому что знал, что придут. Или США дают отмашку, или они сами, а США только пользуются этим.

"Но по сути, имиджево и переговорно Украина не ослабевает, потому что власть под давлением еще твердее будет занимать государственную позицию, а Украина демонстрирует, что у нас с коррупцией борются даже на самом высоком уровне – то, что нельзя было себе представить еще пару месяцев назад. Поэтому пока давление Трампа остается таким нахальным. суверенитета", – отметил эксперт.

Он отмечает, что риск существует, если кто-то пойдет ва-банк и ситуация сорвется в прямые угрозы и ссоры, что пока не выглядит высоковероятным.

Не стоит удивляться таким совпадениям

Политолог, профессор кафедры международных отношений Государственного университета "Киевский авиационный институт" Максим Яли обратил внимание, что только вчера глава ОП Андрей Ермак в интервью "The Atlantic" заявил, что никто в здравом уме в руководстве Украины не согласится на сдачу территорий и уже сегодня к нему пришло НАБУ с обыском.

"Сегодня же в "The Telegraf" вышла статья, в которой с ссылкой на ближнее окружение Трампа утверждают, что Кушнер и Уиткофф заявят в Москве путину о том, Трамп готов признать оккупированные территории российскими. Перед этим путин заявил о том, что договариваться о признании границ нужно не с Украиной, а с главными игроками, которые будут давать гарантии Украине. Также признал, что юридических вариантов решения признания оккупированных территорий нет и нужен будет референдум по этому поводу. А с украинцами, он уверен, он сможет договориться. Для этого в "мирном плане" тоже, кстати, прописаны необходимые механизмы. Я давно уже перестал удивляться таким "совпадениям", – прокомментировал политолог.

