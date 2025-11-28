Украина выиграет от обысков у Ермака: почему Трамп просчитался

Рубрики
Утро 28 ноября пригласила новость о том, что специалисты НАБУ и САП пришли с обысками к главе ОП Андрею Ермаку. Что может скрываться за этим обыском, когда активно развертывается переговорный процесс по прекращению войны в Украине? Издание "Комментарии" разбиралось в этом вопросе, собрав мнения экспертов.
Андрей Ермак. Фото: из открытых источников
Глава платформы Единый координационный центр, политолог Олег Саакян считает, что в идразу проигрышная позиция, если кто-то из партнеров, скажем условный Вэнс, считает, что коррупционные расследования ослабили позицию Украины, то очень ошибается. Если кто-то считает, условный ОП, что переговоры и варварское давление в США создает иммунитет для внутри – тоже ошибается.
Эксперт напомнил, что Андрей Ермак буквально вчера заявлял в интервью The Atlantic, что Украина не согласится отдать свои земли, что президент этого не сделает, что общество против, что Конституция запрещает и тому подобное, мол, Украина готова говорить лишь о том, где должна проходить линия разграничения между территориями. И сегодня НАБУ и САП приходят с обысками в Ермак.
Олег Саакян замечает, абсолютно безразлично с точки зрения картинки на внешне: пришли ли это, потому что он заявил. Или он заявил, потому что знал, что придут. Или США дают отмашку, или они сами, а США только пользуются этим.
Он отмечает, что риск существует, если кто-то пойдет ва-банк и ситуация сорвется в прямые угрозы и ссоры, что пока не выглядит высоковероятным.
Политолог, профессор кафедры международных отношений Государственного университета "Киевский авиационный институт" Максим Яли обратил внимание, что только вчера глава ОП Андрей Ермак в интервью "The Atlantic" заявил, что никто в здравом уме в руководстве Украины не согласится на сдачу территорий и уже сегодня к нему пришло НАБУ с обыском.
"Сегодня же в "The Telegraf" вышла статья, в которой с ссылкой на ближнее окружение Трампа утверждают, что Кушнер и Уиткофф заявят в Москве путину о том, Трамп готов признать оккупированные территории российскими. Перед этим путин заявил о том, что договариваться о признании границ нужно не с Украиной, а с главными игроками, которые будут давать гарантии Украине. Также признал, что юридических вариантов решения признания оккупированных территорий нет и нужен будет референдум по этому поводу. А с украинцами, он уверен, он сможет договориться. Для этого в "мирном плане" тоже, кстати, прописаны необходимые механизмы. Я давно уже перестал удивляться таким "совпадениям", – прокомментировал политолог.
