Політика України 2025 У Зеленського таки прокоментували відставку Єрмака
У Зеленського таки прокоментували відставку Єрмака

Михайло Подоляк назвав відхід Єрмака проявом політичної відповідальності та ознакою стійкості української демократії

1 грудня 2025, 15:37
Радник глави Офісу президента Михайло Подоляк прокоментував відставку Андрія Єрмака, наголосивши, що подібні рішення є нормальною практикою для демократичних держав. Як повідомляє портал "Коментарі", про це він заявив у своєму Telegram-каналі.

Михайло Подоляк. Фото: з відкритих джерел

За словами Подоляка, Україні нерідко висувають претензії, ніби вона рухається у бік "міні-Росії" та обмежує соціальні та політичні права. Однак, як він зазначив, саме регулярні зміни в органах влади свідчать про збереження демократичних інституцій, попри умови повномасштабної війни.

Михайло Подоляк нагадав, що суспільство щодня стикається з втратами через російські атаки і одночасно витрачає значні ресурси на підтримку армії та відновлення країни. У таких умовах будь-які підозри в корупції завдають репутаційного удару по державі набагато сильніше, ніж у мирний час, навіть якщо юридичні процедури ще продовжуються.

Чиновник назвав відставку глави Офісу президента виявом "класичного демократичного механізму". Якщо у суспільстві виникають сумніви щодо якоїсь посадової особи, і це ускладнює виконання президентом його стратегічних завдань, чиновник має взяти на себе політичну відповідальність та залишити посаду, зазначив Подоляк. Такий крок, за його словами, знижує рівень напруження та допомагає зберегти довіру громадян до влади.

Читайте також на порталі "Коментарі" – чому в Україні вже заговорили про заміну Сирському: до чого тут Єрмак.

Також видання "Коментарі" повідомляло – президент США Дональд Трамп, коментуючи перебіг вчорашніх переговорів між українською та американською делегаціями, заявив, що корупція в Україні залишається серйозним викликом для двосторонньої взаємодії. На заяву голові Білого дому відреагував народний депутат Олексій Гончаренко . Він зазначив, що про корупцію в Україні давно відомо, проте тепер публічно про це говорить Трамп.




Джерело: https://t.me/M_Podolyak/362
