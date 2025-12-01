Почему в Украине уже заговорили о замене Сырскому: при чем здесь Ермак

Без промежутка после отставки Ермака заговорили о замене главнокомандующего Сырского. И разговоры имеют основания. Такое мнение высказал политтехнолог Александр Кочетков.

Ермак и Сырский. Фото: из открытых источников

Эксперт отмечает, во-первых, Сырский – выдвиженец Ермака, а это сегодня приговор. Во-вторых, он подбирался в первую очередь по параметрам послушания и нежеланию портить руководству настроение плохими новостями. Соответственно, дает несбывшиеся обещания, а затем вынужден искажать в свою пользу информацию о ходе боевых действий.

Александр Кочетков говорит, что по его информации, зачистить Покровск от окупантов главком обещал президенту еще конца позапрошлого месяца.

По словам эксперта, есть еще и четвертый момент, при Сырском ВСУ окончательно превратились в советскую армию с пренебрежением к жизни и здоровью военнослужащих и в которую инициатива наказывается. Кроме того, Сырский оказался весьма чувствительным к популярности некоторых подчиненных и подвержен их административному угнетению. В-четвертых, ползучее наступление врага на все сверхусилия так и не удается остановить, а это неопровержимый аргумент США для принуждения Украины к территориальным уступкам: отдавайте Донбасс, потому что россияне двигаются вперед и все равно его захватят.

"Смена главнокомандующего ВСУ принципиально важна. Ибо кроме живой силы нашему войску не хватает и стратегического, и тактического мышления. В условиях, когда враг значительно преобладает численно, единственным вариантом является мобильная оборона, которая у нас подменяется приказом "Ни шагу назад!", которое выполнить невозможно", – отметил политтехнолог.

Он добавляет, при этом простая замена главкома всех проблем не решит. Если президент Зеленский настроен на теплую информационную ванну, то ее будет обеспечивать и преемник Сырского. На фронте не хватает бойцов. Провал мобилизации – это, в основном, вина политического руководства страны, а за огромный уровень СВЧ должно отвечать военное руководство. То есть проблем комплексная, и она порождена общим пессимистическим социально-политическим состоянием страны.

Читайте на портале "Комментарии" — США настаивают на полном выходе ВСУ из Донбасса: чем отвечает Украина



