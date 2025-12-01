У Зеленского таки прокомментировали отставку Ермака

Рубрики
Кравцев Сергей
Советник главы Офиса президента Михаил Подоляк прокомментировал отставку Андрея Ермака, подчеркнув, что подобные решения являются нормальной практикой для демократических государств. Как передает портал "Комментарии", об этом он заявил в своем Telegram-канале.
Михаил Подоляк. Фото: из открытых источников
По словам Подоляка, Украине нередко предъявляют претензии, будто она движется в сторону "мини-России" и ограничивает социальные и политические права. Однако, как он отметил, именно регулярные изменения в органах власти свидетельствуют о сохранении демократических институтов, несмотря на условия полномасштабной войны.
Михаил Подоляк напомнил, что общество ежедневно сталкивается с потерями из-за российских атак и одновременно тратит значительные ресурсы на поддержку армии и восстановление страны. В таких условиях любые подозрения в коррупции наносят репутационный удар по государству гораздо сильнее, чем в мирное время, даже если юридические процедуры еще продолжаются.
Чиновник назвал отставку главы Офиса президента проявлением "классического демократического механизма". Если в обществе возникают сомнения относительно какого-то должностного лица, и это осложняет выполнение президентом его стратегических задач, чиновник должен взять на себя политическую ответственность и покинуть пост, отметил Подоляк. Такой шаг, по его словам, снижает уровень напряжения и помогает сохранить доверие граждан к власти.
Также издание "Комментарии" сообщало – президент США Дональд Трамп, комментируя ход вчерашних переговоров между украинской и американской делегациями, заявил, что коррупция в Украине остается серьезным вызовом для двустороннего взаимодействия. На заявление главе Белого дома отреагировал народный депутат Алексей Гончаренко. Он отметил, что о коррупции в Украине давно известно, однако теперь об этом публично говорит Трамп.