У Залужного отреагировали на информацию о подготовке к выборам

У бывшего главнокомандующего ВСУ и нынешнего посла Украины в Великобритании Валерия Залужного отрицают, что тот готовится к выборам в любом формате. Как передает портал "Комментарии", об этом в интервью "NV" заявила медиасоветчица Залужного Оксана Тороп.

Валерий Залужный. Фото: из открытых источников

Тороп заявила, что пока идет война, "ни о каких выборах Залужный не думает и ни к чему не готовится".

"Пусть хоть миллион раз это скажут и напишут какие-то источники, но его позиция четкая и неизменная", — сказала Тороп.

Так она отреагировала на публикацию французского портала Intelligence Online, в которой указывается, что якобы от Залужного обращались к нескольким топ-военных с предложением войти в его парламентский список в случае выдвижения на пост президента.

Тороп отметила, что СМИ тиражируют информацию со ссылкой на анонимные источники, не проверяя ее.

"И есть подозрение, что эта информация, так же, как и прошлая о якобы формировании (Залужным предвыборного – ред.) штаба в Лондоне – это звенья одной цепи, с одним и тем же заказчиком. Кто-то решил в эти непростые для страны времена поиграть в политические игры", – отметила спикер.

Читайте также на портале "Комментарии" — бывший главнокомандующий ВСУ, а ныне посол Украины в Великобритании Валерий Залужный обращался к нескольким топ-военным с просьбой войти в его парламентский список в случае выдвижения на пост президента. Об этом пишет французский портал Intelligence Online, со ссылкой на источник.

"Один источник, знакомый со списком потенциальных членов парламента, сообщил, что в него входят несколько высокопоставленных военных чиновников, и к ним обращались относительно возможного членства в парламенте, если Залужный станет преемником действующего президента Владимира Зеленского", – говорится в публикации.



