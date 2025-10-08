Залужный формирует список в парламент: будет ли идти в президенты

Рубрики
Бывший главнокомандующий ВСУ, а ныне посол Украины в Великобритании Валерий Залужный обращался к нескольким топ-военным с просьбой войти в его парламентский список в случае выдвижения на пост президента. Об этом пишет французский портал Intelligence Online, со ссылкой на источник.
Валерий Залужный. Фото: из открытых источников
Авторы материала отмечают, что дискуссии о том, кто может стать преемником Зеленского, ведутся уже довольно продолжительное время. При этом часть обозревателей считают, что такие тезисы забрасывают российские пропагандисты и такие нарративы – это пророссийская дезинформация, направленная на раскол политического фронта страны.
В материале также говорится, что, кроме Залужного, свои амбиции в рамках предстоящих президентских выборов может иметь и глава ГУР Кирилл Буданов.
По данным Intelligence Online, его цели якобы незаметно продвигает неправительственная организация "Государственная защита".
