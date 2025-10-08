logo

Залужный формирует список в парламент: будет ли идти в президенты
commentss НОВОСТИ Все новости

Залужный формирует список в парламент: будет ли идти в президенты

По информации СМИ, у Залужного формируют список в парламент с прицелом на президентские выборы

8 октября 2025, 12:08
Автор:
avatar

Кравцев Сергей

Бывший главнокомандующий ВСУ, а ныне посол Украины в Великобритании Валерий Залужный обращался к нескольким топ-военным с просьбой войти в его парламентский список в случае выдвижения на пост президента. Об этом пишет французский портал Intelligence Online, со ссылкой на источник.

Залужный формирует список в парламент: будет ли идти в президенты

Валерий Залужный. Фото: из открытых источников

"Один источник, знакомый со списком потенциальных членов парламента, сообщил, что в него входят несколько высокопоставленных военных чиновников, и к ним обращались относительно возможного членства в парламенте, если Залужный станет преемником действующего президента Владимира Зеленского", – говорится в публикации.

Авторы материала отмечают, что дискуссии о том, кто может стать преемником Зеленского, ведутся уже довольно продолжительное время. При этом часть обозревателей считают, что такие тезисы забрасывают российские пропагандисты и такие нарративы – это пророссийская дезинформация, направленная на раскол политического фронта страны.

"Залужный молчал о каких-либо будущих политических планах, а его команда жестко контролирует его публичные выступления в Лондоне", — отмечает издание.

В материале также говорится, что, кроме Залужного, свои амбиции в рамках предстоящих президентских выборов может иметь и глава ГУР Кирилл Буданов. 

По данным Intelligence Online, его цели якобы незаметно продвигает неправительственная организация "Государственная защита".

Читайте также на портале "Комментарии" — Украина отстает в технологиях от России. Поэтому Киеву нужно срочно выходить в космос, чтобы иметь преимущество. ВСУ нужно развивать космические войска, а ракета "Орешник" является большой опасностью. Как передает портал "Комментарии", об этом в статье на портале "Милитарный" пишет экс-глава ВСУ, посол Украины в Великобритании Валерий Залужный.




Источник: https://www.intelligenceonline.com/government-intelligence/2025/10/08/kyiv-s-uk-ambassador-valerii-zaluzhnyi-picks-allies-for-potential-parliament-list,110531103-art
