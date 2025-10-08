Залужный формирует список в парламент: будет ли идти в президенты

Бывший главнокомандующий ВСУ, а ныне посол Украины в Великобритании Валерий Залужный обращался к нескольким топ-военным с просьбой войти в его парламентский список в случае выдвижения на пост президента. Об этом пишет французский портал Intelligence Online, со ссылкой на источник.

Валерий Залужный. Фото: из открытых источников

"Один источник, знакомый со списком потенциальных членов парламента, сообщил, что в него входят несколько высокопоставленных военных чиновников, и к ним обращались относительно возможного членства в парламенте, если Залужный станет преемником действующего президента Владимира Зеленского", – говорится в публикации.

Авторы материала отмечают, что дискуссии о том, кто может стать преемником Зеленского, ведутся уже довольно продолжительное время. При этом часть обозревателей считают, что такие тезисы забрасывают российские пропагандисты и такие нарративы – это пророссийская дезинформация, направленная на раскол политического фронта страны.

"Залужный молчал о каких-либо будущих политических планах, а его команда жестко контролирует его публичные выступления в Лондоне", — отмечает издание.

В материале также говорится, что, кроме Залужного, свои амбиции в рамках предстоящих президентских выборов может иметь и глава ГУР Кирилл Буданов.

По данным Intelligence Online, его цели якобы незаметно продвигает неправительственная организация "Государственная защита".

