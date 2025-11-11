У ВР вимагають негайної відставки уряду: в Раді "зірвались" через Міндіча

Партія "Європейська Солідарність" ініціювала процедуру відставки Кабінету Міністрів після масштабних обшуків, проведених детективами НАБУ у фігурантів справи про корупцію в енергетичному секторі. Серед осіб, у яких пройшли слідчі дії опинився бізнесмен і партнер президента Володимира Зеленського Тимур Міндіч, а також чинний міністр юстиції Герман Галущенко, який раніше очолював Міністерство енергетики.

У ВР вимагають негайної відставки уряду. Фото з відкритих джерел

У своїй офіційній заяві "Європейська Солідарність" розкритикувала владу, звинувативши уряд у причетності до масштабних схем із розкрадання коштів, призначених для захисту енергетичної інфраструктури.

"Коли мільйони українців сиділи без світла під час обстрілів, коли на фронті щодня гинули найкращі, в тилу працювала інша "батарея" — та, що заряджала кишені обраних. Сто мільйонів доларів, які могли піти на захист енергетичної інфраструктури, виявились у схемах Енергоатому", — заявили в партії.

Опозиція наголосила, що такі дії є не лише проявом корупції, а й прямою загрозою національній безпеці. В заяві "Європейська Солідарність" пише, що Росія атакує нашу енергетику, однак "корупція залишила людей у темряві, армію без ресурсів, а державу — без сорому".

Особливу увагу партія звернула на фігуру Тимура Міндіча, який є давнім партнером Володимира Зеленського і, за словами опозиції, людини з "колосальним впливом на державні фінансові потоки".

"Тимур Міндіч — це не просто співвласник "Кварталу 95". Це людина, яка має вплив на єдиний телемарафон, контролювала грошові потоки від Центренерго до Фонду держмайна, займалася алмазним бізнесом в росії й навіть "будувала" фортифікації через свого підрядника Проніна. Будувала, звісно, лише схеми", — зазначили у заяві.

Після цих подій у партії заявили, що уряд перетворився на "Кабміндіч", натякаючи на повну залежність державних рішень від олігархічних інтересів.

"Європейська Солідарність" вимагає негайної реакції президента Зеленського на скандал, який, на думку опозиції, "тягне на державну зраду". У заяві йдеться, що без очищення влади Україна ризикує втратити довіру міжнародних партнерів і західну підтримку.

"Ми починаємо процедуру відставки уряду — непрофесійного і корупційного. Закликаємо всіх колег по парламенту, які усвідомлюють загрози для держави, підписатися під відставкою Кабміну заради формування уряду національного порятунку", — йдеться в заяві.

Нагадаємо, що вранці 10 листопада НАБУ та САП підтвердили проведення обшуків у межах масштабної операції, спрямованої на "нейтралізацію злочинного впливу в енергетичній та оборонній сферах". Джерела повідомили, що Міндіч залишив Україну напередодні початку слідчих дій.

Раніше портал "Коментарі" повідомляв про реакцію Зеленського на масштабний корупційний скандал в енергетиці.

Також "Коментарі" писали, що одразу два міністри можуть втратити свої посади через корупційний скандал.