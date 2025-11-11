В ВР требуют немедленной отставки правительства: в Раде "сорвались" из-за Миндича

Партия "Европейская Солидарность" инициировала процедуру отставки Кабинета Министров после масштабных обысков, проведенных детективами НАБУ у фигурантов дела о коррупции в энергетическом секторе. Среди лиц, в которых прошли следственные действия, оказался бизнесмен и партнер президента Владимира Зеленского Тимур Миндич, а также действующий министр юстиции Герман Галущенко, ранее возглавлявший Министерство энергетики.

В ВР требуют немедленной отставки правительства. Фото из открытых источников

В своем официальном заявлении "Европейская Солидарность" раскритиковала власти, обвинив правительство в причастности к масштабным схемам по хищению средств, предназначенных для защиты энергетической инфраструктуры.

"Когда миллионы украинцев сидели без света во время обстрелов, когда на фронте ежедневно погибали лучшие, в тылу работала другая "батарея" — заряжавшая карманы избранных. Сто миллионов долларов, которые могли пойти на защиту энергетической инфраструктуры, оказались в схемах Энергоатома", — заявили в партии.

Оппозиция подчеркнула, что подобные действия являются не только проявлением коррупции, но и прямой угрозой национальной безопасности. В заявлении "Европейская Солидарность" пишет, что Россия атакует нашу энергетику, однако "коррупция оставила людей в темноте, армию без ресурсов, а государство – без стыда".

Особое внимание партия обратила на фигуру Тимура Миндича, являющегося давним партнером Владимира Зеленского и, по словам оппозиции, человека с "колоссальным влиянием на государственные финансовые потоки".

"Тимур Миндич — это не просто совладелец "Квартала 95". Это человек, который оказывает влияние на единый телемарафон, контролировал денежные потоки от Центрэнерго до Фонда госимущества, занимался алмазным бизнесом в России и даже "строил" фортификации через своего подрядчика Пронина. Строил, конечно, только схемы", — отметили в заявлении.

После этих событий в партии заявили, что правительство превратилось в "Кабминдич", намекая на полную зависимость государственных решений от олигархических интересов.

"Европейская Солидарность" требует немедленной реакции президента Зеленского на скандал, который, по мнению оппозиции, "тянет на государственную измену". В заявлении говорится, что без очищения власти Украина рискует потерять доверие международных партнеров и западную поддержку.

"Мы начинаем процедуру отставки правительства – непрофессионального и коррупционного. Призываем всех коллег по парламенту, осознающих угрозы для государства, подписаться под отставкой Кабмина ради формирования правительства национального спасения", – говорится в заявлении.

Напомним, что утром 10 ноября НАБУ и САП подтвердили проведение обысков в рамках масштабной операции, направленной на "нейтрализацию преступного влияния в энергетической и оборонной сферах". Источники сообщили, что Миндич покинул Украину в преддверии начала следственных действий.

Ранее портал "Комментарии" сообщал о реакции Зеленского на масштабный коррупционный скандал в энергетике.

Также "Комментарии" писали, что сразу два министра могут потерять свои должности из-за коррупционного скандала.