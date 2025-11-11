В ВР требуют немедленной отставки правительства: в Раде "сорвались" из-за Миндича

Рубрики
Slava Kot
Партия "Европейская Солидарность" инициировала процедуру отставки Кабинета Министров после масштабных обысков, проведенных детективами НАБУ у фигурантов дела о коррупции в энергетическом секторе. Среди лиц, в которых прошли следственные действия, оказался бизнесмен и партнер президента Владимира Зеленского Тимур Миндич, а также действующий министр юстиции Герман Галущенко, ранее возглавлявший Министерство энергетики.
В ВР требуют немедленной отставки правительства. Фото из открытых источников
В своем официальном заявлении "Европейская Солидарность" раскритиковала власти, обвинив правительство в причастности к масштабным схемам по хищению средств, предназначенных для защиты энергетической инфраструктуры.
Оппозиция подчеркнула, что подобные действия являются не только проявлением коррупции, но и прямой угрозой национальной безопасности. В заявлении "Европейская Солидарность" пишет, что Россия атакует нашу энергетику, однако "коррупция оставила людей в темноте, армию без ресурсов, а государство – без стыда".
Особое внимание партия обратила на фигуру Тимура Миндича, являющегося давним партнером Владимира Зеленского и, по словам оппозиции, человека с "колоссальным влиянием на государственные финансовые потоки".
После этих событий в партии заявили, что правительство превратилось в "Кабминдич", намекая на полную зависимость государственных решений от олигархических интересов.
"Европейская Солидарность" требует немедленной реакции президента Зеленского на скандал, который, по мнению оппозиции, "тянет на государственную измену". В заявлении говорится, что без очищения власти Украина рискует потерять доверие международных партнеров и западную поддержку.
Напомним, что утром 10 ноября НАБУ и САП подтвердили проведение обысков в рамках масштабной операции, направленной на "нейтрализацию преступного влияния в энергетической и оборонной сферах". Источники сообщили, что Миндич покинул Украину в преддверии начала следственных действий.
