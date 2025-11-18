В "Слуге народа" требуют отставки Ермака из-за "пленок Миндича"

Народный депутат от "Слуги народа", член комитета Верховной Рады по нацбезопасности, обороне и разведке Федор Вениславский публично заявил, что руководитель Офиса президента Андрей Ермак должен уйти в отставку. Причиной такого заявления стали возможные коррупционные риски в энергетическом секторе, которые расследовали украинские антикоррупционные органы.

Глава ОП Андрей Ермак. Фото из открытых источников

Федор Вениславский в комментарии "Радио Свобода" подтвердил, что разговоры об отставке Ермака активно ведутся внутри самой президентской фракции. По его словам, такой шаг мог бы снять напряжение вокруг правительства и снизить общественное недоверие.

"Я считаю, что действительно, отставка господина Ермака в данном случае точно сбила бы этот определенный ажиотаж вокруг правительства, потому что не секрет, что правительство формировалось в основном после того, как были одобрены определенные кандидатуры в Офисе президента, то есть это было решение президента или это какое-то общее решение, я не могу сказать, но действительно среди "слуг" много сегодня было разговоров о том, что господин Ермак должен уйти", — сказал Вениславский.

Вениславский также признал, что входит в группу народных избранников, выступающих за отставку руководителя ОП Андрея Ермака.

Как пояснил народный депутат, главным основанием для таких требований стали "пленки Миндича", где, по утверждению депутатов, фигурирует лицо по прозвищу "Али-Баба". По предположениям отдельных политиков, им может оказаться именно Андрей Ермак. Они утверждают, что на записях якобы зафиксирован момент о влиянии на правоохранительные органы и возможные указания давления на САП и НАБУ.

Сам Ермак ситуацию пока публично не комментировал. В Офисе президента также не давали официальных разъяснений.

