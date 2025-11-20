У скандальних файлах Епштейна згадується політик з України: що відомо

12 листопада Комітет Палати представників з питань нагляду та урядової реформи оприлюднив у вільний доступ 20 тисяч файлів пов’язаних зі справою американського фінансиста та засудженого мільярдера-педофіла Джеффрі Епштейна. Серед цих документів виявили десятки згадок про Україну, зокрема й ім’я українського політика Олександра Вілкула.

Олександр Вілкул. Фото з відкритих джерел

У документах, що охоплюють період з початку 2000-х до останніх років життя Епштейна, є листи, нотатки та внутрішні переписки. В одному з таких листів за 2016 рік невідомий відправник звертається до Епштейна з проханням допомогти отримати запрошення на інавгурацію Дональда Трампа для Олександра Вілкула.

У повідомленні зазначено, що прохання нібито надійшло через знайому родини відправника, яка "працює на Вілкула" та називає його "лідером української опозиції". Крім того, за допомогу пропонувалася "висока винагорода".

"Подруга дитинства моєї мами з України зв’язалася з нею — вона працює на Олександра Вілкула (лідера української опозиції) — і запитала, чи можу я допомогти організувати запрошення на інавгурацію Трампа за високу винагороду. Мені дізнатися деталі чи відмовитися? Чи є у вас взагалі бажання зустрітися з ними. Я особисто не знаю Тамару (подругу моєї мами), і мама не бачила її роками", — пише відправник.

Вілкул у файлах Епштейна

Попри те, що ступінь участі самого Епштейна в цій історії невідома, у січні 2017 року Вілкул дійсно публічно заявляв, що перебував у США на заходах, пов’язаних із президентською інавгурацією. Тоді він пояснював це "запрошенням партнерів", не розкриваючи деталей.

За даними дослідницького проєкту Epsfilesnexus, серед оприлюднених документів Україна фігурує 72 рази. Це як згадки у приватних листуваннях, так і посилання на журналістські матеріали та аналітичні записки. Для порівняння, Росію згадують 417 разів.

