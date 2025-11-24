В скандальных файлах Эпштейна упоминается бывший президент Украины: что известно

Более 20 тысяч документов, связанных с делом американского финансиста и осужденного сексуального преступника Джеффри Эпштейна, были обнародованы Комитетом Палаты представителей США 12 ноября. Массив материалов, содержащий письма, внутренние записки, черновые документы и личные контакты, стал одним из самых больших истоков в деле Эпштейна. Среди них обнаружили и десятки упоминаний об Украине, в том числе и имя второго президента Украины Леонида Кучмы.

Леонид Кучма. Фото из открытых источников

Открытые документы охватывают период с начала 2000-х до последних лет жизни Эпштейна. В одном из писем содержится стенограмма разговора, где неназванный американский юрист сообщает, что представлял интересы Кучмы по делу так называемых "пленок Мельниченко". Это записи разговоров, сделанные бывшим сотрудником Управления госохраны Николаем Мельниченко. На них человек с голосом, похожим на голос президента, якобы отдавал приказ о ликвидации журналиста Георгия Гонгадзе.

"Моим клиентом был бывший президент Украины Леонид Кучма. Украинские прокуроры расследовали его дело по заказу убийства журналиста, который критиковал правительство. Нас с братом нанял мой бывший студент, Даг Шен, блестящий политический стратег, консультировавший семью президента. Нашей задачей было консультировать украинских юристов по записи и другим юридическим и фактическим вопросам", — говорится в письме.

Леонид Кучма в файлах Эпштейна

Согласно данным исследовательского проекта Epsfilesnexus, Украина упоминается в обнародованных документах 72 раза. Это письма, отрывки переписок, журналистские материалы, аналитические записки.

