Політика України 2025 У Раді уже не приховують проблеми: існує загроза розпаду України
НОВИНИ

У Раді уже не приховують проблеми: існує загроза розпаду України

Народний депутат Кучеренко розповів, що може призвести до розпаду країни

6 листопада 2025, 19:51
Автор:
avatar

Кречмаровская Наталия

Ситуація в Україні може значно загостритися і не через війну. У Раді зазначили, що якщо нічого не виправляти, то існує загроза розпаду України. 

У Раді уже не приховують проблеми: існує загроза розпаду України

Верховна Рада. Фото з відкритих джерел

Про це заявив народний депутат України Олексій Кучеренко. 

“Наше розуміння демократії сьогодні доведе цю країну, якщо ми нічого не виправимо, до катастрофи,  до розпаду країни.Бо у нас демократія дуже вульгарна, спрощено розуміється: це, типу, право робити що завгодно, а ні за що не відповідати”, — пояснив він.

За словами народного депутата, вибори потрібно завжди, адже вибори — це “правильна машина, яка кожного разу прокручується, “відбілює білизну”, дає новий імпульс. Кучеренко наголосив, що з ними не можна відтерміновувати.

“Навпаки, якщо є проблеми, то вибори, особливо на стартовому етапі, це корисно, повірте мені. Але треба, щоб до виборів і населення теж, розумієте, готувалося. Бо що з того, якщо у населення в голові якісь міфи або “рожеві окуляри” — то вони й будуть”, — пояснив народний депутат.

Кучеренко зауважив, що влада завжди намагалася накопичити ресурси, з яких потім купує собі виборця, однак саме тому в Україні й були Майдани.

За словами народного депутата, сьогодні Майдан для України неприйнятний. Це, як пояснив він, це інструмент мирного часу — “тоді Майдани були такими імпульсами, коли ми щось виправляли”.

Нагадаємо: портал “Коментарі” писав, що в Україні майже чотири роки триває повномасштабна війна. І політики час від часу згадують, як готувалася чи не готувалася Україна до російської військової агресії. 

Народний депутат України Дмитро Разумков розкритикував рішення влади, зазначивши, що в Україні “друзям — усе, ворогам — закон”.




Джерело: https://t.me/OleksiiKucherenko/5881
