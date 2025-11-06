У Раді уже не приховують проблеми: існує загроза розпаду України

Рубрики
Кречмаровская Наталия
Ситуація в Україні може значно загостритися і не через війну. У Раді зазначили, що якщо нічого не виправляти, то існує загроза розпаду України.
Верховна Рада. Фото з відкритих джерел
Про це заявив народний депутат України Олексій Кучеренко.
За словами народного депутата, вибори потрібно завжди, адже вибори — це “правильна машина, яка кожного разу прокручується, “відбілює білизну”, дає новий імпульс. Кучеренко наголосив, що з ними не можна відтерміновувати.
Кучеренко зауважив, що влада завжди намагалася накопичити ресурси, з яких потім купує собі виборця, однак саме тому в Україні й були Майдани.
За словами народного депутата, сьогодні Майдан для України неприйнятний. Це, як пояснив він, це інструмент мирного часу — “тоді Майдани були такими імпульсами, коли ми щось виправляли”.
Нагадаємо: портал “Коментарі” писав, що в Україні майже чотири роки триває повномасштабна війна. І політики час від часу згадують, як готувалася чи не готувалася Україна до російської військової агресії.
Народний депутат України Дмитро Разумков розкритикував рішення влади, зазначивши, що в Україні “друзям — усе, ворогам — закон”.