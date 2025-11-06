У Раді звучать незручні питання до влади: “хто відповість за “травневі шашлики”

В Україні майже чотири роки триває повномасштабна війна. І політики час від часу згадують, як готувалася чи не готувалася Україна до російської військової агресії.

Народний депутат України Дмитро Разумков розкритикував рішення влади, зазначивши, що в Україні “друзям — усе, ворогам — закон”. Політик нагадав про велику трагедію в Одесі, де загинули люди. Він зауважив, що сьогодні вже колишньому меру інкримінують недбальство, яке призвело до загибелі людей.

Пояснив, що не є адвокатом місцевої влади, мерів чи будь-кого ще. Зазначив, що серед місцевої влади є різні люди — хтось зустрічав ворога, хтось тікав, хтось тримав оборону міст, коли центральна влада сховалася в бункерах чи втекла на захід держави. Разумков підкреслив, що час розставить усе на свої місця, але закон має бути один для всіх, і треба бути послідовними.

“Хто відповість за недбалість, коли замість підготовки до війни країну готували до святкувань “Дня єднання” і травневих шашликів? За фортифікації на ключових напрямках, які існували лише на папері? За третю лінію оборони Шмигаля, де сьогодні стоїть окупант? За "захищену" енергетику? Чи заведені вже відповідні справи у ДБР? Винні за недбалість на всіх рівнях мають відповідати за законом!”, — зазначив народний депутат.

Разумков попередив, що вибіркове правосуддя — це перші кроки до диктатури.

“І ми точно не можемо дозволити, щоб Україна пішла цим шляхом!”, — резюмував політик.

