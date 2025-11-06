logo

В Раде уже не скрывают проблемы: существует угроза распада Украины

Народный депутат Кучеренко рассказал, что может привести к распаду страны

6 ноября 2025, 19:51
Ситуация в Украине может значительно обостриться и не из-за войны. В Раде отметили, что если ничего не исправлять, существует угроза распада Украины.

В Раде уже не скрывают проблемы: существует угроза распада Украины

Верховная Рада. Фото из открытых источников

Об этом заявил народный депутат Украины Алексей Кучеренко.

"Наше понимание демократии сегодня доведет эту страну, если мы ничего не исправим, к катастрофе, к распаду страны. Ведь у нас демократия очень пошлая, упрощенно понимается: это, типа, право делать что угодно, а ни за что не отвечать", — пояснил он.

По словам народного депутата, выборы нужно всегда, ведь выборы — это "правильная машина, которая каждый раз прокручивается, "отбеливает белье", дает новый импульс. Кучеренко подчеркнул, что с ними нельзя откладывать.

"Наоборот, если есть проблемы, то выборы, особенно на стартовом этапе, это полезно, поверьте мне. Но надо, чтобы к выборам и население тоже, понимаете, готовилось. Потому что если у населения в голове какие-то мифы или "розовые очки" — то они и будут", — пояснил народный депутат.

Кучеренко отметил, что власти всегда пытались накопить ресурсы, из которых потом покупают себе избирателя, однако именно поэтому в Украине и были Майданы.

По словам народного депутата, сегодня Майдан для Украины неприемлем. Это, как пояснил он, это инструмент мирного времени – "тогда Майданы были такими импульсами, когда мы что-то исправляли".

Напомним: портал "Комментарии" писал, что в Украине почти четыре года продолжается полномасштабная война. И политики время от времени вспоминают, как готовилась или готовилась Украина к российской военной агрессии.

Народный депутат Украины Дмитрий Разумков подверг критике решение власти, отметив, что в Украине "друзьям — все, врагам — закон".




Источник: https://t.me/OleksiiKucherenko/5881
