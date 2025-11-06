В Раде уже не скрывают проблемы: существует угроза распада Украины

Ситуация в Украине может значительно обостриться и не из-за войны. В Раде отметили, что если ничего не исправлять, существует угроза распада Украины.

Верховная Рада. Фото из открытых источников

Об этом заявил народный депутат Украины Алексей Кучеренко.

"Наше понимание демократии сегодня доведет эту страну, если мы ничего не исправим, к катастрофе, к распаду страны. Ведь у нас демократия очень пошлая, упрощенно понимается: это, типа, право делать что угодно, а ни за что не отвечать", — пояснил он.

По словам народного депутата, выборы нужно всегда, ведь выборы — это "правильная машина, которая каждый раз прокручивается, "отбеливает белье", дает новый импульс. Кучеренко подчеркнул, что с ними нельзя откладывать.

"Наоборот, если есть проблемы, то выборы, особенно на стартовом этапе, это полезно, поверьте мне. Но надо, чтобы к выборам и население тоже, понимаете, готовилось. Потому что если у населения в голове какие-то мифы или "розовые очки" — то они и будут", — пояснил народный депутат.

Кучеренко отметил, что власти всегда пытались накопить ресурсы, из которых потом покупают себе избирателя, однако именно поэтому в Украине и были Майданы.

По словам народного депутата, сегодня Майдан для Украины неприемлем. Это, как пояснил он, это инструмент мирного времени – "тогда Майданы были такими импульсами, когда мы что-то исправляли".

Народный депутат Украины Дмитрий Разумков подверг критике решение власти, отметив, что в Украине "друзьям — все, врагам — закон".



