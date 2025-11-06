В Раде уже не скрывают проблемы: существует угроза распада Украины

Рубрики
Кречмаровская Наталия
Ситуация в Украине может значительно обостриться и не из-за войны. В Раде отметили, что если ничего не исправлять, существует угроза распада Украины.
Верховная Рада. Фото из открытых источников
Об этом заявил народный депутат Украины Алексей Кучеренко.
По словам народного депутата, выборы нужно всегда, ведь выборы — это "правильная машина, которая каждый раз прокручивается, "отбеливает белье", дает новый импульс. Кучеренко подчеркнул, что с ними нельзя откладывать.
Кучеренко отметил, что власти всегда пытались накопить ресурсы, из которых потом покупают себе избирателя, однако именно поэтому в Украине и были Майданы.
По словам народного депутата, сегодня Майдан для Украины неприемлем. Это, как пояснил он, это инструмент мирного времени – "тогда Майданы были такими импульсами, когда мы что-то исправляли".
Напомним: портал "Комментарии" писал, что в Украине почти четыре года продолжается полномасштабная война. И политики время от времени вспоминают, как готовилась или готовилась Украина к российской военной агрессии.
Народный депутат Украины Дмитрий Разумков подверг критике решение власти, отметив, что в Украине "друзьям — все, врагам — закон".