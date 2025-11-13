logo_ukra

У Раді розклали все по поличкам: як санкціями РНБО Зеленський насправді врятував Міндіча
НОВИНИ

У Раді розклали все по поличкам: як санкціями РНБО Зеленський насправді врятував Міндіча

За запитом НАБУ тепер Міндіч не повернеться в Україну

13 листопада 2025, 13:22
Автор:
avatar

Кравцев Сергей

Сьогодні всі обговорюють санкції проти Тимура Міндіча. Вони підтвердили, що там не тільки немає нічого страшного, а і те, що вони допомагають давньому партнеру Володимира Зеленського, який давно сидів на чемоданах та у потрібний момент отримав повідомлення: "Run!". Про це розповів нардеп Володимир Ар’єв.

У Раді розклали все по поличкам: як санкціями РНБО Зеленський насправді врятував Міндіча

Санкції РНБО проти Міндіча. Фото: із відкритих джерел

Парламентар зазначає, 18 пунктів свідчать, що Міндічу заборонили торгівельні операції, заблокували активи та будь-яку комерційну діяльність, закрили радіочастотний ресурс. Все це терміном на три роки, хоча спочатку пропонували на 10. 

Володимир Ар’єв наголошує, тепер, якщо НАБУ і САП подають запит на екстрадицію Міндіча, адвокат просто покладе судді на стіл позасудові санкції і скаже, що вони були ухвалені складом РНБО, до якого входили співучасники злочину, по якому запит на екстрадицію! Далі все залежить від майстерності правника, а друг Зеленського явно назбирав в Україні гроші на дорогого.

"Тобто, по суті, Зеленський і компанія цими санкціями захистили біглих Міндіча і його гаманця Цукермана від видачі Україні за запитом НАБУ! Ну, і ще одна деталь. Коли Зеленський запровадив позасудові і безстрокові санкції проти Порошенка, то проти опозиційного лідера був рядок про заборону здійснення правочинів. Це від сплати податків і до реєстрації кандидатом на виборах. У трирічних санкціях проти друга Міндіча цього немає. І це є показово", – констатував нардеп.

Читайте також на порталі "Коментарі" — президент Володимир Зеленський, як і обіцяв, потужно ввів санкції проти Міндіча та Цукермана. От тільки відразу є важливий нюанс – Міндіч і Цукерман виявилися громадянами Ізраїлю. Про це у себе в Телеграм розповідає нардеп фракції "Європейська Солідарність" Олексій Гончаренко.




