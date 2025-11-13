В Раде разложили все по полочкам: как санкциями СНБО Зеленский на самом деле спас Миндича

Рубрики
Кравцев Сергей
Сегодня все обсуждают санкции против Тимура Миндича. Они подтвердили, что там не только нет ничего страшного, но и то, что они помогают давнему партнеру Владимиру Зеленскому, давно сидевшему на чемоданах и в нужный момент получившему сообщение: "Run!". Об этом рассказал нардеп Владимир Арьев.
Санкции СНБО против Миндича. Фото: из открытых источников
Парламентарий отмечает, 18 пунктов свидетельствуют, что Миндичу запретили торговые операции, заблокировали активы и любую коммерческую деятельность, закрыли радиочастотный ресурс. Все это сроком на три года, хотя первоначально было предложено на 10.
Владимир Арьев отмечает, теперь, если НАБУ и САП подают запрос на экстрадицию Миндича, адвокат просто возложит судье на стол внесудебные санкции и скажет, что они были приняты составом СНБО, в который входили соучастники преступления, по которому запрос на экстрадицию! Дальше все зависит от мастерства юриста, а друг Зеленского явно насобирал в Украине деньги на дорогого.
