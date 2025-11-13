В Раде разложили все по полочкам: как санкциями СНБО Зеленский на самом деле спас Миндича

Сегодня все обсуждают санкции против Тимура Миндича. Они подтвердили, что там не только нет ничего страшного, но и то, что они помогают давнему партнеру Владимиру Зеленскому, давно сидевшему на чемоданах и в нужный момент получившему сообщение: "Run!". Об этом рассказал нардеп Владимир Арьев.

Санкции СНБО против Миндича. Фото: из открытых источников

Парламентарий отмечает, 18 пунктов свидетельствуют, что Миндичу запретили торговые операции, заблокировали активы и любую коммерческую деятельность, закрыли радиочастотный ресурс. Все это сроком на три года, хотя первоначально было предложено на 10.

Владимир Арьев отмечает, теперь, если НАБУ и САП подают запрос на экстрадицию Миндича, адвокат просто возложит судье на стол внесудебные санкции и скажет, что они были приняты составом СНБО, в который входили соучастники преступления, по которому запрос на экстрадицию! Дальше все зависит от мастерства юриста, а друг Зеленского явно насобирал в Украине деньги на дорогого.

"То есть, по сути, Зеленский и компания этими санкциями защитили беглых Миндича и его кошелька Цукермана от выдачи Украине по запросу НАБУ! Ну и еще одна деталь. Когда Зеленский ввел внесудебные и бессрочные санкции против Порошенко, против оппозиционного лидера была строка о запрете совершения сделок. Это от уплаты налогов и регистрации кандидатом на выборах. В трехлетних санкциях против друга Миндича этого нет. И это показательно", – констатировал нардеп.

Читайте на портале "Комментарии" — президент Владимир Зеленский, как и обещал, мощно ввел санкции против Миндича и Цукермана. Вот только сразу есть важный нюанс – Миндич и Цукерман оказались гражданами Израиля. Об этом у себя в телеграмме рассказывает нардеп фракции "Европейская солидарность" Алексей Гончаренко .



