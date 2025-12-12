У Раді приголомшили новиною: хто насправді почав вимагати проведення виборів в Україні

Питання проведення виборів в Україні активно обговорюють як в країні, так і за її межами. Президент України Володимир Зеленський заявив, що готовий провести вибори, якщо західні партнери забезпечать безпеку.

Верховна Рада. Фото з відкритих джерел

Народна депутатка Галина Янченко розповіла, чому вибори під час повномасштабного вторгнення неможливі та хто насправді почав вимагати проведення виборів в Україні. За її словами, Росія систематично і тривалий час “качає” питання, що в Україні потрібно провести вибори. Вона переконана, що це ґрунтується на їх хибних припущеннях про те, що якщо влада в Україні зміниться, то їм буде легше досягати своїх політичних і військових цілей. Нардепка пояснила, що з Путіним воює не тільки Зеленський чи умовно влада. З Росією у першу чергу воює населення.

Що стосується виборів під час повномасштабного вторгнення, тут питання, і це ми доносимо до наших західних партнерів.

“От, до речі, європейці, німці, французи, вони постійно піднімали це питання у 2023 році. Ми їм пояснили, що тут проблема як в законодавчій забороні, так і в фактичній можливості провести вибори”, — розповіла народна депутатка.

Янченко нагадала, що вибори в Україні відбуваються в один день. І якщо у день голосування, умовно кажучи, полетять ракети чи "шахеди", то всі просто змушені будуть залишити виборчі дільниці та піти в укриття. Змінити формат голосування неможливо — він закріплений в Конституції, а під час воєнного стану не можна змінювати Конституцію.

