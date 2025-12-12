logo_ukra

У Раді приголомшили новиною: хто насправді почав вимагати проведення виборів в Україні

Народна депутатка Янченко пояснила, чому неможливо провести вибори під час повномасштабного вторгнення

12 грудня 2025, 14:14
Кречмаровская Наталия

Питання проведення виборів в Україні активно обговорюють як в країні, так і за її межами. Президент України Володимир Зеленський заявив, що готовий провести вибори, якщо західні партнери забезпечать безпеку.

У Раді приголомшили новиною: хто насправді почав вимагати проведення виборів в Україні

Верховна Рада. Фото з відкритих джерел

Народна депутатка Галина Янченко розповіла, чому вибори під час повномасштабного вторгнення неможливі та хто насправді почав вимагати проведення виборів в Україні.  За її словами, Росія систематично і тривалий час “качає” питання, що в Україні потрібно провести вибори. Вона переконана, що це ґрунтується на їх хибних припущеннях про те, що якщо влада в Україні зміниться, то їм буде легше досягати своїх політичних і військових цілей. Нардепка пояснила, що з Путіним воює не тільки Зеленський чи умовно влада. З Росією у першу чергу воює населення. 

Що стосується виборів під час повномасштабного вторгнення, тут питання, і це ми  доносимо до наших західних партнерів.

“От, до речі, європейці, німці, французи, вони постійно піднімали це питання у 2023 році. Ми їм пояснили, що тут проблема як в законодавчій забороні, так і в фактичній можливості провести вибори”, — розповіла народна депутатка. 

Янченко нагадала, що вибори в Україні відбуваються в один день. І якщо у день голосування, умовно кажучи, полетять ракети чи "шахеди", то всі просто змушені будуть залишити виборчі дільниці та піти в укриття. Змінити формат голосування неможливо — він закріплений в Конституції, а під час воєнного стану не можна змінювати Конституцію.

Нагадаємо: портал “Коментарі” писав, що, за словами народного депутата Олексія Кучеренка, Україна опинилася перед поганим та найгіршим варіантами вибору. 




