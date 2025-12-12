В Раде ошеломили новостью: кто на самом деле начал требовать проведения выборов в Украине

Вопросы проведения выборов в Украине активно обсуждают как в стране, так и за ее пределами. Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что готов провести выборы, если западные партнеры обеспечат безопасность.

Народная депутат Галина Янченко рассказала, почему выборы во время полномасштабного вторжения невозможны и кто на самом деле потребовал проведения выборов в Украине. По ее словам, Россия систематически и долго "качает" вопрос, что в Украине нужно провести выборы. Она убеждена, что это основывается на их заблуждениях о том, что если власть в Украине изменится, то им будет легче достигать своих политических и военных целей. Нардепка объяснила, что с Путиным воюет не только Зеленский или условно власть. С Россией в первую очередь воюет население.

Что касается выборов во время полномасштабного вторжения, здесь вопрос, и это мы доносим до наших западных партнеров.

"Вот, кстати, европейцы, немцы, французы они постоянно поднимали этот вопрос в 2023 году. Мы им объяснили, что здесь проблема как в законодательном запрете, так и в фактической возможности провести выборы", — рассказала народный депутат.

Янченко напомнила, что выборы в Украине проходят в один день. И если в день голосования, условно говоря, улетят ракеты или "шахеды", то все просто вынуждены будут покинуть избирательные участки и уйти в укрытия. Изменить формат голосования невозможно – он закреплен в Конституции, а во время военного положения нельзя изменять Конституцию.

