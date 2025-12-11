Нардепи уже не приховують проблем: перед яким вибором опинилися українці

Президент України Володимир Зеленський заявив про готовність провести вибори навіть під час війни за умови гарантування безпеки американськими та європейськими партнерами. У Раді пояснили, що ситуація дуже складна.

Верховна Рада. Фото з відкритих джерел

Нардеп зазначив, що у багатьох питаннях потрібно нарешті говорити правду. За його словами у такій ситуації, яка є зараз, не можна провести повноцінні, демократичні, об'єктивні, прозорі вибори. Однак, за його словами, якщо вимагає зовнішня ситуація вимагає, і ця вимога — йдеться не просто про долю Зеленського. Політик пояснив, що питання стоїть взагалі про існування та виживання країни, збереження суверенітету, цілісності, незалежності.

“Можливо, політична ситуація так складеться, що доведеться йти на якісь вибори. Оскільки риторика, на жаль, наших основних партнерів сходиться з риторикою нашого основного ворога. Наш основний ворог останні роки, заявляв, що влада в Україні нелегітимна і немає з ким розмовляти про мир. Сьогодні, по суті, таку риторику ми чуємо і з боку наших партнерів. Тому що наші партнери сьогоднішні за океаном одночасно є потенційними партнерами нашого ворога”, — пояснив політик.

Кучеренко зазначив, що сьогодні Україну “затискають” не тільки американські, а й європейські політики настільки, що вибору особливо немає.

“Тому в цій ситуації ми не будемо вибирати між кращим і найкращим вибором. Ні, абсолютно інший у нас, на жаль, буде вибір. Поганий і дуже поганий. Ось саме в такій ситуації ми сьогодні знаходимося”, — пояснив політик.

Нагадаємо: портал “Коментарі” писав, що експерти думають про рішення Зеленського щодо виборів.



