Нардепи уже не приховують проблем: перед яким вибором опинилися українці

Кречмаровская Наталия
Президент України Володимир Зеленський заявив про готовність провести вибори навіть під час війни за умови гарантування безпеки американськими та європейськими партнерами. У Раді пояснили, що ситуація дуже складна.
Верховна Рада. Фото з відкритих джерел
Нардеп зазначив, що у багатьох питаннях потрібно нарешті говорити правду. За його словами у такій ситуації, яка є зараз, не можна провести повноцінні, демократичні, об'єктивні, прозорі вибори. Однак, за його словами, якщо вимагає зовнішня ситуація вимагає, і ця вимога — йдеться не просто про долю Зеленського. Політик пояснив, що питання стоїть взагалі про існування та виживання країни, збереження суверенітету, цілісності, незалежності.
Кучеренко зазначив, що сьогодні Україну “затискають” не тільки американські, а й європейські політики настільки, що вибору особливо немає.
