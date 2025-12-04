logo_ukra

У Раді показали різдвяні подарунки: що надсилають народним депутатам
commentss НОВИНИ Всі новини

У Раді показали різдвяні подарунки: що надсилають народним депутатам

Які різдвяні подарунки отримують народні депутати

4 грудня 2025, 20:19
Автор:
Кречмаровская Наталия

Починається період зимових свят — уже 6 грудня в Україні відзначатимутимуть День святого Миколая, далі — Різдво та Новий рік. І народні депутати вже починають отримувати різдвяні подарунки. 

У Раді показали різдвяні подарунки: що надсилають народним депутатам

Верховна Рада України. Фото з відкритих джерел

Народна депутатка Галина Янченко розповіла, які різдвяні подарунки отримує

“У цій посилці — 240 сухих грілок. Це маленький, але дуже цінний сюрприз від Jim Dolbow, радника з питань національної безпеки  конгресмена Остіна Скотта. Джим — чудовий друг, який щиро переживає за Україну”, — розповіла народна депутатка. 

У Раді показали різдвяні подарунки: що надсилають народним депутатам - фото 2
У Раді показали різдвяні подарунки: що надсилають народним депутатам - фото 2

Нардепка подякувала за небайдужість і теплоту. Ці грілки та інше спорядження, за її словами, невдовзі повезу на фронт.

Нагадаємо: портал “Коментарі” писав, що у Верховній Раді 3 грудня ухвалили Державний бюджет на 2026 рік. При цьому частина народних обранців відверто критикувала норми головного кошторису країни — політики заявляли, що не будуть підтримувати проєкт бюджету. 

Наголошували на необхідності збільшити фінансове забезпечення військових, спрямувати більше коштів на оборону, вилучити видатки на телемарафон, “Національний кешбек”, “Вовину тисячу” тощо. При цьому додати собі виплат на 2026 рік народні депутати не забули. Не те щоб зменшувати, навпаки — значно збільшили собі щомісячні виплати.  В мережі інтернет шириться інформація, що Верховна Рада проголосувала за збільшення виплат народним депутатам на 120 000 грн. Тепер у кожного нардепа щомісяця буде 200 000 грн на роботу з виборцями, утримання приймальні та інше.

Деякі народні депутати вимагають скасувати це рішення. 




Джерело: https://t.me/HYanchenko/3489
