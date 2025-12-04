В Раде показали рождественские подарки: что присылают народным депутатам

Начинается период зимних праздников — уже 6 декабря в Украине будут отмечать День святого Николая, дальше — Рождество и Новый год. И народные депутаты уже начинают получать рождественские подарки.

Верховная Рада Украины. Фото из открытых источников

Народная депутат Галина Янченко рассказала, какие рождественские подарки получает.

"В этой посылке — 240 сухих грелок. Это маленький, но очень ценный сюрприз от Jim Dolbow, советника по национальной безопасности конгрессмена Остина Скотта. Джим — отличный друг, искренне переживающий за Украину", — рассказала народный депутат.

Нардепка поблагодарила за неравнодушие и теплоту. Эти грелки и другое снаряжение, по ее словам, вскоре увезу на фронт.

Напомним: портал "Комментарии" писал, что в Верховной Раде 3 декабря приняли Государственный бюджет на 2026 год. При этом часть народных избранников откровенно критиковала нормы главной сметы страны – политики заявляли, что не будут поддерживать проект бюджета.

Отмечали необходимость увеличить финансовое обеспечение военных, направить больше на оборону, изъять расходы на телемарафон, "Национальный кешбэк", "Вовину тысячу" и т.д. При этом добавить себе выплаты на 2026 год народные депутаты не забыли. Не то чтобы уменьшать, наоборот, значительно увеличили себе ежемесячные выплаты. В сети Интернет распространяется информация, что Верховная Рада проголосовала за увеличение выплат народным депутатам на 120 000 грн. Теперь у каждого нардепа ежемесячно будет 200 000 грн на работу с избирателями, содержание приемной и прочее.

