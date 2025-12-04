logo_ukra

Нардепи уже не добирають слів: "Верховна Рада дружно вчергове поїла ла*на"
commentss НОВИНИ Всі новини

Нардепи уже не добирають слів: “Верховна Рада дружно вчергове поїла ла*на”

Народний депутат Чорний розкритикував рішення Ради про збільшення виплат

4 грудня 2025, 14:17
Автор:
Кречмаровская Наталия

У середу, 3 грудня, народні депутати серед інших рішень збільшили собі виплати на 2026 рік. Це викликало хвилю критики. Особливо незрозумілим це рішення стало для військових, адже грошей на збільшення фінансового забезпечення захисників України не знайшли. У Раді також почали критикувати це рішення. 

Нардепи уже не добирають слів: “Верховна Рада дружно вчергове поїла ла*на”

Верховна Рада. Фото з відкритих джерел

Народний депутат Дмитро Чорний висловився проти збільшення виплат та закликав скасувати рішення. 

“Верховна Рада дружно вчергове поїла лайна. І це правда, якою б неприємною вона не була. Мова йде про вчорашнє збільшення виплат на виконання депутатських повноважень. Давайте чесно, це стосується абсолютно всіх. І тих хто був “за”, і тих хто був "проти", і тих хто був ініціатором цієї правки, і навіть тих хто знав про неї та мовчав й домовився її не збивати. Бо виплата розповсюджуватиметься на абсолютно всіх(!) депутатів без винятку, навіть на тих хто це рішення не підтримував. Підвищення має бути скасоване!”, — зазначив він. 

Повідомив, що сам не мав та не має жодної потреби у збільшенні цих виплат. Запевнив, що це питання обговорювали на засіданні фракції, однак він був проти. 

“Бо відверто кажучи — це пзда! Саме тому, розуміючи, що окремо це питання не залетить, ініціатори та автори його свідомо зашили в бюджет поставивши всіх на розтяжку”, — пояснив політик. 

Нардеп пообіцяв що додаткові виплати направлятиме на “сили оборони України у вигляді донатів та закупівлі всього необхідного для фронту”. І закликав нардепів також спрямовувати отримані кошти на армію. 

Нагадаємо: портал “Коментарі” писав, яке історичне рішення ухвалила Рада.




Джерело: https://www.facebook.com/bm.ukraine/posts/pfbid024PGhLds6DEJWZ3BUSSMWHc4XV2eWvCQgqQEsb3fCJTGGbnaFvz7minHsjab2YYtXl
