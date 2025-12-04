Нардепи уже не добирають слів: “Верховна Рада дружно вчергове поїла ла*на”

Рубрики
МЕНЮ
Кречмаровская Наталия
У середу, 3 грудня, народні депутати серед інших рішень збільшили собі виплати на 2026 рік. Це викликало хвилю критики. Особливо незрозумілим це рішення стало для військових, адже грошей на збільшення фінансового забезпечення захисників України не знайшли. У Раді також почали критикувати це рішення.
Верховна Рада. Фото з відкритих джерел
Народний депутат Дмитро Чорний висловився проти збільшення виплат та закликав скасувати рішення.
Повідомив, що сам не мав та не має жодної потреби у збільшенні цих виплат. Запевнив, що це питання обговорювали на засіданні фракції, однак він був проти.
Нардеп пообіцяв що додаткові виплати направлятиме на “сили оборони України у вигляді донатів та закупівлі всього необхідного для фронту”. І закликав нардепів також спрямовувати отримані кошти на армію.
Нагадаємо: портал “Коментарі” писав, яке історичне рішення ухвалила Рада.