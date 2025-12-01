У Раді не приховують занепокоєння: якими будуть наслідки звільнення Єрмака

Минулого тижня президент України Володимир Зеленський звільнив керівника Офісу президента Андрія Єрмака. У Раді пояснили, хто може замінити Єрмака та до чого призведе його відставка.

Верховна Рада. Фото з відкритих джерел

Народний депутат Олексій Кучеренко зауважив, багатьох дуже хвилює питання — хто замінить Андрія Єрмака на посаді.

“Можу вас заспокоїти — НІХТО! Оскільки свою посаду він створив сам і називалася вона дуже просто — “Єрмак”. Створив він її звісно завдяки своїм здібностям та можливостям і виключно в рамках та повноваженнях, які йому створив президент Володимир Зеленський, який виконує свої президентські обовʼязки в рамках своїх здібностей та можливостей”, — зазначив Кучеренко.

Нардеп пояснив, що той, кого буде призначено головою Офісу президента ніяким “Єрмаком” звісно не стане. А от добре це чи погано, як зауважив політик, покаже час.

“Будемо сподіватися що цей процес хоч трішки поверне нас до конституційного ладу і одночасно не послабить державу. Адже хворий та абсолютно викривлений механізм державного управління, який було імплементовано в країні за останні роки, базувався і працював лише завдяки повній атрофії практично всіх без виключення державних інституцій, які було замінено на механізм “5-6 менеджерів”, — пояснив нардеп.

За його словами, певний час цей механізм працював, особливо на фоні монополізації політичного процесу та медійного простору. Тепер, як пояснив політик, ця конструкція руйнується — якою буде нова поки незрозуміло.

“Причини, механізми та наслідки ми з вами будемо аналізувати та обговорювати ще довго. Так само як і рефлексувати на те що відбулося, намагаючись в потоці гіперактивних реляцій “переможців” не втратити контроль за тим, що зараз буде відбуватися. Головне сьогодні — не втратити країну. Я сподіваюсь — це сьогодні розуміють багато українців”, — резюмував народний депутат.

