Народні депутати уже на межі: Зеленському поставили безкомпромісні вимоги

У Верховній Раді відбулась погоджувальна рада. Народні депутати окреслили головні питання, і з деякими з них погодилися усі фракції, також попередили про блокування трибуни, якщо вимоги не будуть виконані.

Володимир Зеленський. Фото портал "Коментарі"

Народна депутатка Ірина Геращенко попередила: вдавати, що політична криза розсмокталася після звільнення Єрмака, при цьому не демонтувавши “єрмаківщину” — не вдасться.

Нардепи наполягають на зустрічі Зеленського з лідерами фракцій і інформування парламенту щодо мирних переговорів. Парламент, наголосила нардепка, наразі повністю виключений з ключового для країни процесу.

Також народні депутати вимагають оголосити фактичний розвал монобільшості та перейти до створення коаліції порятунку України.

“Слуги вперто просувають в порядку денному проєкт бюджету на 2026 рік, в якому залишається вся “єрмаківщина” і “мінДіч”. Ми вимагаємо перегляду цього проєкту, вичистити звідти всі марафони, “стратегічні комунікації”, кешбеки, Вовині тисячі і всі ці гроші перенаправити на Армію”, — зауважила вона.

Нардепка наголосила, що в нинішньому вигляді бюджет приймати не можна.

“Якщо слуги і ко продовжать удавати, що відставки кількох людей, причетних до демонтажу українських державних інституцій — це і є вирішення проблеми, то це не так. Тому “ЄС” продовжить блокувати трибуну з вимогою виконання наших вимог”, — резюмувала нардепка.

Народний депутат Ярослав Железняк також прокоментував погоджувальну паду.

“Вже видно буде ще той тиждень. Як мінімум дві фракції (ЄС та Батьківщина) вимагають публічно повного перезавантаження Уряду та взагалі очищення влади. Плюс вимога депутатів — зустріч з Президентом по міжнародних питаннях. І є відчуття, що зараз до цієї позиції доєднаються і інші групи + частина “Слуг народу”, — пояснив він.

За його словами, на погоджувальній раді жодна фракція, окрім “Слуг”, не голосує станом на зараз за Бюджет 2026.

“По "Слугам", теж говорять дуже погана ситуація по підтримці бюджету теж. Десь голосів 120-ть максимум… Скажемо так, станом на зараз по дискусії на Погоджувальній Раді виглядає, що цей пленарний тиждень буде максимально короткий і без знакових голосувань. Цікаво як пройде засідання фракції “Слуга народу”, але говорять, що явка там буде теж дуже низька”, — резюмував політик.

