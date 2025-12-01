В Раде не скрывают обеспокоенность: какими будут последствия увольнения Ермака

На прошлой неделе президент Украины Владимир Зеленский уволил руководителя Офиса президента Андрея Ермака. В Раде объяснили, кто может заменить Ермака и к чему приведет его отставка.

Верховная Рада. Фото из открытых источников

Народный депутат Алексей Кучеренко отметил, многих очень волнует вопрос – кто заменит Андрея Ермака в должности.

"Могу вас успокоить — НИКТО! Поскольку свою должность он создал сам и называлась она очень просто — "Ермак". Создал он ее, конечно, благодаря своим способностям и возможностям и исключительно в рамках и полномочиях, которые ему создал президент Владимир Зеленский, выполняющий свои президентские обязанности в рамках своих способностей и возможностей", — отметил Кучеренко.

Нардеп объяснил, что тот, кто будет назначен главой Офиса президента, никаким "Ермаком" конечно не станет. А вот хорошо это или плохо, как заметил политик, покажет время.

"Будем надеяться, что этот процесс хоть немного вернет нас в конституционный строй и одновременно не ослабит государство. Ведь больной и совершенно искаженный механизм государственного управления, который был имплементирован в стране за последние годы, базировался и работал только благодаря полной атрофии практически всех без исключения государственных институций, замененных механизмом "5-6 менеджеров", — пояснил нардеп.

По его словам, какое-то время этот механизм работал, особенно на фоне монополизации политического процесса и медийного пространства. Теперь, как пояснил политик, эта конструкция разрушается – какой будет новая пока неясно.

"Причины, механизмы и последствия мы с вами будем анализировать и обсуждать еще долго. Равно как и рефлексировать на то, что произошло, пытаясь в потоке гиперактивных реляций "победителей" не потерять контроль за тем, что сейчас будет происходить. Главное сегодня — не потерять страну. Я надеюсь — это сегодня понимают многие украинцы", — резюмировал народный депутат.

