У Раді хапаються за голову: вказали на чергову програму, яку провалив Кабмін

Уряд провалив запуск електронної акцизної марки. З 1 січня 2026 року повинна запрацювати електронна акцизна марка для алкогольних напоїв і тютюнових виробів, однак не запрацює.

Верховна Рада. Фото з відкритих джерел

Про це повідомила народна депутатка України Ніна Южаніна. За її словами, держава за два з половиною роки так і не спромоглася створити програмне забезпечення для функціонування системи простежуваності підакцизних товарів.

“Його вартість — лише 60 мільйонів гривень, але кошти в бюджеті так і не знайшли. Увесь цей час шукали іноземних донорів. І це при тому, що електронна система могла щороку приносити понад 30 млрд грн ДОДАТКОВИХ надходжень до бюджету”, — зазначила народна депутатка.

За її словами, тепер готують зміни, відповідно до яких строк запровадження системи знову перенесуть — на 10 місяців, до 1 листопада 2026 року. Замість цього, як пояснила народна депутатка, 22 жовтня Уряд затвердив Порядок створення Реєстру адрес вебсайтів, які продають підакцизні товари онлайн.

“У цьому реєстрі буде вказано, хто має ліцензію, адресу сайту, дату видачі та строк її дії. Вести його буде Державна податкова служба, а ГРОМАДЯНИ ЗМОЖУТЬ ПЕРЕГЛЯДАТИ ІНФОРМАЦІЮ НА САЙТІ ДПС. Але чи допоможе це бодай трохи зменшити нелегальний обіг алкоголю і тютюну? Навряд чи!”, — переконана народна депутатка.

Южаніна пояснила, що створенням нових “реєстрів для галочки” не компенсується бездіяльність правоохоронних і контролюючих органів щодо продажів нелегального алкоголю й тютюну

“Електронна акцизна марка — це не просто цифровізація, це реальний контроль і мільярдні надходження до бюджету. Замість реформи маємо — чергове відтермінування і втрачений рік”, — резюмувала народна депутатка.

