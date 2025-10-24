У Раді хапаються за голову: вказали на чергову програму, яку провалив Кабмін

Рубрики
Кречмаровская Наталия
Уряд провалив запуск електронної акцизної марки. З 1 січня 2026 року повинна запрацювати електронна акцизна марка для алкогольних напоїв і тютюнових виробів, однак не запрацює.
Верховна Рада. Фото з відкритих джерел
Про це повідомила народна депутатка України Ніна Южаніна. За її словами, держава за два з половиною роки так і не спромоглася створити програмне забезпечення для функціонування системи простежуваності підакцизних товарів.
За її словами, тепер готують зміни, відповідно до яких строк запровадження системи знову перенесуть — на 10 місяців, до 1 листопада 2026 року. Замість цього, як пояснила народна депутатка, 22 жовтня Уряд затвердив Порядок створення Реєстру адрес вебсайтів, які продають підакцизні товари онлайн.
Южаніна пояснила, що створенням нових “реєстрів для галочки” не компенсується бездіяльність правоохоронних і контролюючих органів щодо продажів нелегального алкоголю й тютюну
