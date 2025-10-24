В Раде хватаются за голову: указали на очередную программу, которую провалил Кабмин

Правительство провалило запуск электронной акцизной марки. С 1 января 2026 года должна заработать электронная акцизная марка для алкогольных напитков и табачных изделий, однако не заработает.

Верховная Рада. Фото из открытых источников

Об этом сообщила народная депутат Украины Нина Южанина. По ее словам, государство за два с половиной года так и не смогло создать программное обеспечение для функционирования системы прослеживаемости подакцизных товаров.

"Его стоимость — всего 60 миллионов гривен, но средства в бюджете так и не нашли. Все это время искали иностранных доноров. И это при том, что электронная система могла ежегодно приносить более 30 млрд грн ДОПОЛНИТЕЛЬНЫХ поступлений в бюджет", — отметила народная депутат.

По ее словам, теперь готовят изменения, согласно которым срок введения системы снова перенесут – на 10 месяцев, до 1 ноября 2026 года. Вместо этого, как пояснила народная депутат, 22 октября Правительство утвердило Порядок создания Реестра адресов вебсайтов, продающих подакцизные товары онлайн.

"В этом реестре будет указано, кто имеет лицензию, адрес сайта, дату выдачи и срок ее действия. Вести его будет Государственная налоговая служба, а ГРАЖДАНЕ СМОГУТ ПОСМОТРЕТЬ ИНФОРМАЦИЮ НА САЙТЕ ГНС. Но поможет ли это хотя бы немного снизить нелегальное обращение алкоголя и табака? Вряд ли!”, — убеждена народная депутат.

Южанина пояснила, что созданием новых "реестров для галочки" не компенсируется бездействие правоохранительных и контролирующих органов по продаже нелегального алкоголя и табака

"Электронная акцизная марка — это не просто цифровизация, это реальный контроль и миллиардные поступления в бюджет. Вместо реформы — очередная отсрочка и потерянный год", — резюмировала народная депутат.

