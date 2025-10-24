В Раде хватаются за голову: указали на очередную программу, которую провалил Кабмин

Рубрики
МЕНЮ
Кречмаровская Наталия
Правительство провалило запуск электронной акцизной марки. С 1 января 2026 года должна заработать электронная акцизная марка для алкогольных напитков и табачных изделий, однако не заработает.
Верховная Рада. Фото из открытых источников
Об этом сообщила народная депутат Украины Нина Южанина. По ее словам, государство за два с половиной года так и не смогло создать программное обеспечение для функционирования системы прослеживаемости подакцизных товаров.
По ее словам, теперь готовят изменения, согласно которым срок введения системы снова перенесут – на 10 месяцев, до 1 ноября 2026 года. Вместо этого, как пояснила народная депутат, 22 октября Правительство утвердило Порядок создания Реестра адресов вебсайтов, продающих подакцизные товары онлайн.
Южанина пояснила, что созданием новых "реестров для галочки" не компенсируется бездействие правоохранительных и контролирующих органов по продаже нелегального алкоголя и табака
Напомним: портал "Комментарии" писал, что, по словам нардепов, пока украинцы живут под обстрелами, власти живут в параллельной реальности.