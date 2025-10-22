У Раді хапаються за голову: країна під обстрілами, а влада живе у паралельній реальності

Росія завдає масованих ударів по території України. Ворог на початку опалювального сезону намагається “вибити” електропостачання та тепло в Україні. Під атакою опиняється і газова інфраструктура. Про плани ворога щодо посилення обстрілів критичної інфраструктури говорили давно, однак, як наголошують народні депутати, до ударів Україна не підготувалася.

ВРУ. Фото з відкритих джерел

Народна депутатка Софія Федина наголосила, що влада живе у паралельній реальності, поки країна виживає під обстрілами. За її словами, коли горять будинки, гинуть люди, а міста залишаються без світла і води, влада мала б об’єднати ресурси, щоб захистити цивільних. Однак всі пропозиції народних депутатів відхиляють.

Народна депутатка заявила, що замість оборони влада переслідує опозицію та волонтерів. За її словами, у влади є гроші на репресії, але не на протидронові системи чи укриття для енергетики. Банкова, як зазначила Федина, блокує підприємства, які допомагають армії.

“Ви переслідуєте журналістів і військових, але не караєте тих, хто краде на оборонці. Складається враження, що влада живе у паралельній реальності — бо якщо ваші діти не ховаються від “шахедів”, вам байдуже до тих, хто рятує Україну”, — наголосила Федина під час засідання парламенту.

Нагадаємо: портал “Коментарі” писав, яку катастрофічну помилку, за словами народного депутата України Олексія Кучеренка, зробили українці. За його словами, вибір українців у 2019 році перетворився на катастрофу. Кучеренко пояснив, що колосальна помилка була на літніх виборах, коли українці вирішили обрати “нові обличчя” і віддали їм 254 голоси, тобто повну більшість.



