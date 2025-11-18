У Раді хапаються за голову: що робить Кабмін у розпал найбільшого корупційного скандалу

Рубрики
У Верховній Раді переконані, що реформи в Україні роблять не заради результатів, а заради процесу.
Кабмін. Фото з відкритих джерел
Народна депутатка Ніна Южаніна розповіла, що не так з виділенням державою “Укрзалізниці” понад 16 млрд грн у 2025 році.
У Міністерстві розвитку громад та територій, за словами нардепки, пояснили, що держава забезпечить понад 16 млрд грн допомоги “Укрзалізниці” у 2025 році. Основна частина, як повідомили, вже спрямована на критичні потреби:
боргове навантаження УЗ,
падіння обсягів перевезень,
системні ворожі атаки на інфраструктуру.
“Стабілізація — лише перший етап”, — пояснили в міністерстві.
Южаніна розповіла, що далі обіцяють глибокі реформи: нова логіка фінансування суспільно важливих перевезень, прозорість витрат, поділ соціальних і комерційних функцій, оновлена тарифна модель, посилення інституцій безпеки.
Першим кроком називають урядовий законопроєкт про безпеку та інтероперабельність.
Южаніна наголосила, що 16 млрд — це не дрібниці, і це не гроші “УЗ” — це податки українців.
