У Раді хапаються за голову: що робить Кабмін у розпал найбільшого корупційного скандалу

Народна депутатка Ніна Южаніна розповіла, що не так з виділенням державою “Укрзалізниці” понад 16 млрд грн у 2025 році.

У Міністерстві розвитку громад та територій, за словами нардепки, пояснили, що держава забезпечить понад 16 млрд грн допомоги “Укрзалізниці” у 2025 році. Основна частина, як повідомили, вже спрямована на критичні потреби:

боргове навантаження УЗ,

падіння обсягів перевезень,

системні ворожі атаки на інфраструктуру.

“Стабілізація — лише перший етап”, — пояснили в міністерстві.

Южаніна розповіла, що далі обіцяють глибокі реформи: нова логіка фінансування суспільно важливих перевезень, прозорість витрат, поділ соціальних і комерційних функцій, оновлена тарифна модель, посилення інституцій безпеки.

Першим кроком називають урядовий законопроєкт про безпеку та інтероперабельність.

“І все це звучало б переконливо, якби не одне “але”. Крім красивих формулювань — НІЧОГО конкретного. У розпал найбільшого корупційного скандалу країна отримує чергову декларацію про реформу УЗ, але без: жодних даних куди вже витрачено кошти, що закуплено, що відремонтовано, за якими цінами, хто виконавці, які контракти вже укладені, які критерії ефективності”, — зазначила народна депутатка.

Южаніна наголосила, що 16 млрд — це не дрібниці, і це не гроші “УЗ” — це податки українців.

“Питання просте та очевидне: де деталізована інформація про використання цих коштів? У ситуації, коли довіра суспільства до державних інститутів похитнута, а “Укрзалізниця” є однією з найбільш чутливих до корупційних ризиків сфер — не прозорість тут неприпустима. Говорити про реформу — не реформа. Реформа — це цифри, контракти, аудит, відповідальні особи та публічність. Поки цього немає — це просто набір правильних слів”, — резюмувала вона.

