Политика Украины 2025 В Раде хватаются за голову: что делает Кабмин в разгар крупнейшего коррупционного скандала
НОВОСТИ

В Раде хватаются за голову: что делает Кабмин в разгар крупнейшего коррупционного скандала

Народная депутат Южанина рассказала, что не так с финансированием "Укрзализныци"

18 ноября 2025, 16:47
Автор:
Кречмаровская Наталия

В Верховной Раде убеждены, что реформы в Украине делают не ради результатов, а ради процесса.

В Раде хватаются за голову: что делает Кабмин в разгар крупнейшего коррупционного скандала

Кабмин. Фото из открытых источников

Народная депутат Нина Южанина рассказала, что не так с выделением государством "Укрзализныци" более 16 млрд грн в 2025 году.

В Министерстве развития общин и территорий, по словам нардепки, объяснили, что государство обеспечит более 16 млрд грн помощи "Укрзализныци" в 2025 году. Основная часть, как сообщили, уже направлена на критические нужды:

  • долговая нагрузка УЗ,

  • падение объемов перевозок,

  • системные вражеские атаки на инфраструктуру

"Стабилизация – только первый этап", — пояснили в министерстве.

Южанина рассказала, что дальше обещают глубокие реформы: новая логика финансирования общественно важных перевозок, прозрачность расходов, разделение социальных и коммерческих функций, обновленная тарифная модель, усиление институций безопасности.

Первым шагом называют правительственный законопроект о безопасности и интероперабельности.

"И все это звучало бы убедительно, если бы не одно "но". Помимо красивых формулировок — НИЧЕГО конкретного. В разгар крупнейшего коррупционного скандала страна получает очередную декларацию о реформе УЗ, но без: никаких данных куда уже потрачены средства, что закуплено, отремонтировано, по каким ценам, кто исполнители, какие контракты уже заключены, какие критерии эффективности”, — отметила народная депутат.

Южанина подчеркнула, что 16 млрд — это не мелочи, и это не деньги "УЗ" — это налоги украинцев.

"Вопрос простой и очевидный: где детализирована информация об использовании этих средств? В ситуации, когда доверие общества к государственным институтам пошатнуто, а "Укрзализныця" является одной из наиболее чувствительных к коррупционным рискам сфер — не прозрачность здесь недопустима. Говорить о реформе — не реформа. Реформа – это цифры, контракты, аудит, ответственные лица и публичность. Пока этого нет – это просто набор правильных слов”, – резюмировала она.

Напомним: портал "Комментарии" писал, как восстановить доверие партнеров после громкого коррупционного скандала.



Источник: https://t.me/ninayuzhanina/3950
