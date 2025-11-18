В Раде хватаются за голову: что делает Кабмин в разгар крупнейшего коррупционного скандала

Рубрики
Кречмаровская Наталия
В Верховной Раде убеждены, что реформы в Украине делают не ради результатов, а ради процесса.
Кабмин. Фото из открытых источников
Народная депутат Нина Южанина рассказала, что не так с выделением государством "Укрзализныци" более 16 млрд грн в 2025 году.
В Министерстве развития общин и территорий, по словам нардепки, объяснили, что государство обеспечит более 16 млрд грн помощи "Укрзализныци" в 2025 году. Основная часть, как сообщили, уже направлена на критические нужды:
долговая нагрузка УЗ,
падение объемов перевозок,
системные вражеские атаки на инфраструктуру
"Стабилизация – только первый этап", — пояснили в министерстве.
Южанина рассказала, что дальше обещают глубокие реформы: новая логика финансирования общественно важных перевозок, прозрачность расходов, разделение социальных и коммерческих функций, обновленная тарифная модель, усиление институций безопасности.
Первым шагом называют правительственный законопроект о безопасности и интероперабельности.
Южанина подчеркнула, что 16 млрд — это не мелочи, и это не деньги "УЗ" — это налоги украинцев.
