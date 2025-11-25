В Раде хватаются за голову: во время войны в Украине хотят банально украсть энергосистему

Народный депутат Украины Алексей Кучеренко указал на действия, свидетельствующие о желании властей завладеть энергосистемой Украины. Он подчеркнул, что энергетическая тема сейчас одна из ключевых.

Верховная Рада. Фото из открытых источников

"Вижу, какая борьба разгорается за украинскую энергосистему. Вижу желание неприкрыто захватить, все эти горлопаны уже нацелились. Они понимают, что для этого им нужен так называемый министр, и они его проталкивают. Сейчас какой канал не откройте — там "суперменеджер современности" Владимир Кудрицкий. Это кандидат в министры, понимаете?”, — объяснил нардеп.

По его словам, идет корпоративная борьба за управление и за наблюдательный совет "Укрэнерго". Борьба, как объяснил нардеп, идет без правил, как детектив.

"В голос заявляю: в Украине во время войны хотят просто банально украсть энергосистему через приватизацию управления этой энергосистемой. Не надо денег платить — просто наблюдательный совет, менеджмент, закредитовать, через долги, через дефолты сказать: "У вас нет другого выхода", — объяснил политик.

По его словам, тот, кто владеет украинской энергетикой, то есть компанией НЭК "Укрэнерго", — тот владеет энергетикой Украины, и тот владеет страной.

"В отчете ВСК это написано — там государственная измена по "Укрэнерго". Тот, кто говорит об эффективных менеджерах, управлявших НЭК "Укрэнерго" — это предатели и враги украинского народа! Во главе с этим бывшим руководителем. И ВСК это разоблачила", — пояснил Кучеренко.

