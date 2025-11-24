“Це узурпація влади”: Безугла заявила про жорсткі вимоги через Єрмака

Рубрики
Кречмаровская Наталия
Народна депутатка України Мар'яна Безугла заявила, що більше нічого не голосуватиме у Верховній Раді, поки не звільнять з посади керівника Офісу президента Андрія Єрмака.
Мар'яна Безугла. Фото портал "Коментарі"
Нардепка розповіла, що у неї понад 6 років у ВРУ, 99% голосувань і 99% відвідувань, завжди в ТОП-10 “слухняних” нардепів, повна вірність Президенту, жодних корупційних скандалів, жодних “зарплат у конвертах”. Безугла зауважила, що "постійно “відгрібала" від свого народу за “зелену кнопочку”.
А натомість, за її словами, глухота щодо внутрішніх проблем, бедлам на фронті, тисячі загиблих через "дебільні накази", Сирський на посаді, інтриги й подвійні стандарти для “своїх”. Єрмак як віце-президент чи вже реальний керівник держави, тепер, як зазначила вона, не зрозуміло.
Безугла висловила сподівання, що Володимир Олександрович опам’ятається.
Вона зауважила, що була єдиною, хто відкрито поставив питання президенту про його “сірого кардинала”, а раніше відправляла десятки-сотні питань і звітів в ОП, щоб домогтися змін та вирішення проблем.
