“Це узурпація влади”: Безугла заявила про жорсткі вимоги через Єрмака

Народна депутатка України Мар'яна Безугла заявила, що більше нічого не голосуватиме у Верховній Раді, поки не звільнять з посади керівника Офісу президента Андрія Єрмака.

Мар'яна Безугла. Фото портал "Коментарі"

Нардепка розповіла, що у неї понад 6 років у ВРУ, 99% голосувань і 99% відвідувань, завжди в ТОП-10 “слухняних” нардепів, повна вірність Президенту, жодних корупційних скандалів, жодних “зарплат у конвертах”. Безугла зауважила, що "постійно “відгрібала" від свого народу за “зелену кнопочку”.

А натомість, за її словами, глухота щодо внутрішніх проблем, бедлам на фронті, тисячі загиблих через "дебільні накази", Сирський на посаді, інтриги й подвійні стандарти для “своїх”. Єрмак як віце-президент чи вже реальний керівник держави, тепер, як зазначила вона, не зрозуміло.

“Це узурпація влади, і в такі моменти в Україні завжди не мовчав та діяв Парламент. ВРУ не має боятися і не має мовчати! Все. Я закликаю УСІХ колег не боятися, не мовчати та не дати перетворити себе остаточно на механічні кнопки без нічого людського, принижені й знецінені. У нас різні відносини, але зараз має стати один ПАРЛАМЕНТ”, — закликала вона.

Безугла висловила сподівання, що Володимир Олександрович опам’ятається.

“Я дуже довго сподівалась, що в Андрія Борисовича залишилось щось, за що його можна поважати так, як я поважала і сподівалась на нього раніше. На жаль, Зеленський має здатність породжувати навколо себе монстрів… Вважаю, ВРУ зараз треба бути на страйку, поки не звільнять Єрмака. Жодного голосування. Жодного рішення”, — наголосила народна депутатка.

Вона зауважила, що була єдиною, хто відкрито поставив питання президенту про його “сірого кардинала”, а раніше відправляла десятки-сотні питань і звітів в ОП, щоб домогтися змін та вирішення проблем.

“Відкрито пишу про потребу в справжньому, не бутафорському опорі Парламенту. Щиро, з “відкритим забралом”, без інтриг, як завжди”, — резюмувала вона.

