У Раді хапаються за голову: наслідки рішення Зеленського будуть катастрофічними

Днями президент України Володимир Зеленський анонсував нову соціальну допомогу кожному українцю — 3000 безплатних кілометрів від “Укрзалізниці”. У Раді різко розкритикували таку ініціативу.

Володимир Зеленський. Фото портал "Коментарі"

Народна депутатка України Ірина Геращенко зазначила, що квитки на внутрішні рейси часто неможливо купити, особливо на західний напрямок. Нерідко, за її словами, немає квитків у Харків чи Дніпро.

“Уявіть, що буде після безплатних 3000 км, і які зловживання з перекупниками почнуться… Я не знаю, хто автор цієї популістської маячні, але хотілося б почути реакцію Наглядової Ради Укрзалізниці, яка отримує щедру зарплату в мільйони гривень щороку, аби забезпечити ринковий і професійний менеджмент, а не облизувати Банкову. Щодо уряду, то їх призначили за принципом “чего ізволіте”, й вони беруть під козирьок на кожне слово з ОП”, — наголосила народна депутатка.

За її словами, депутати жорстко виступають проти популізму влади, яке веде країну до дефолту і економічного краху. Вона згадала про кешбек, вовину тисячу — ці ініціативи вже спровокували інфляційні ризики і дірку в бюджеті.

Народна депутатка зазначила, що “подібний популізм стає реально небезпечним для країни”. Нагадала, що в проєкті бюджету на 2026 рік не передбачена ніяких додаткових субвенцій “Укрзалізниці” на безкоштовні катання країною. Немає цих грошей і в бюджеті на 2025 рік.

“Тому наступного пленарного тижня ми чекаємо від уряду, який вустами премʼєрки вже публічно підтримав цей парад популізму, інформації, звідки збирається забрати на це кошти? Від армії? З грошей, які мають іти на ППО чи бомбосховища? Від лікарів і вчителів? Від наших міжнародних партнерів? Так в нас і досі не підтверджені пакети допомоги на наступний рік, а в проєкті бюджету соціальна сфера повність залежить від західних донорів”, — припустила Геращенко.

За словами нардепки, якщо Банкова надумала включити друкарський станок для реалізації своєї неприпустимої в час війни ідеї, то потрібно розповісти про це суспільству. Також нардепи вимагають розповісти про наслідки, “які спровокують для економіки і для самої “Укрзалізниці” ці бездумні, безвідповідальні, шкідливі заяви”.

Нагадаємо:




