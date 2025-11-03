В Раде хватаются за голову: последствия решения Зеленского будут катастрофическими

На днях президент Украины Владимир Зеленский анонсировал новую социальную помощь каждому украинцу – 3000 бесплатных километров от "Укрзализныци". В Раде резко раскритиковали такую инициативу.

Владимир Зеленский. Фото портал "Комментарии"

Народная депутат Украины Ирина Геращенко отметила, что билеты на внутренние рейсы часто невозможно купить, особенно на западное направление. Нередко, по ее словам, нет билетов в Харьков или Днепр.

“Представьте, что будет после бесплатных 3000 км, и какие злоупотребления с перекупщиками начнутся… Я не знаю, кто автор этого популистского бреда, но хотелось бы услышать реакцию Наблюдательного Совета Укрзализныци, который получает щедрую зарплату в миллионы гривен ежегодно, чтобы обеспечить рыночный и профессиональный менеджмент, а не облизывать Банковую. Что касается правительства, то их назначили по принципу "чего изволите", и они берут под козырек на каждое слово из ОП", — подчеркнула народная депутат.

По ее словам, депутаты жестко выступают против популизма власти, ведущего страну к дефолту и экономическому краху. Она вспомнила о кэшбеке, вовиной тысяче — эти инициативы уже спровоцировали инфляционные риски и дыру в бюджете.

Народная депутат отметила, что "подобный популизм становится реально опасным для страны". Напомнила, что в проекте бюджета на 2026 год не предусмотрено никаких дополнительных субвенций "Укрзализныци" на бесплатные катания по стране. Нет этих денег и в бюджете на 2025 год.

"Поэтому на следующей пленарной неделе мы ждем от правительства, которое устами премьера уже публично поддержало этот парад популизма, информации, откуда собирается забрать на это средства? От армии? Из денег, которые должны идти на ПВО или бомбоубежища? От врачей и учителей? От наших международных партнеров? У нас до сих пор не подтверждены пакеты помощи на следующий год, а в проекте бюджета социальная сфера полностью зависит от западных доноров”, — предположила Геращенко.

По словам нардепки, если Банковая решила включить печатный станок для реализации своей недопустимой во время войны идеи, то нужно рассказать об этом обществу. Также нардепы требуют рассказать о последствиях, которые спровоцируют для экономики и самой Укрзализныци эти бездумные, безответственные, вредные заявления.

