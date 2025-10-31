Нардепи знову іронізують над Зеленським: “це потужні зміни”

Рубрики
У Кабінеті міністрів України вирішили перейменувати одне з міністерств. У Верховній Раді не приховують іронії — нардепи прокоментували зміни.
Володимир Зеленський. Фото портал "Коментарі"
Народний депутат України Олексій Гончаренко повідомив, що Кабмін перейменував Міністерство культури та стратегічних комунікацій України на Міністерство культури України.
Гончаренко резюмував, що замість перейменувань краще б ділом зайнялись.
Народна депутатка України Ірина Геращенко зазначила:
Народний депутат Ярослав Железняк також прокоментував рішення про перейменування.
