Нардепи знову іронізують над Зеленським: “це потужні зміни”

Народні депутати прокоментували рішення перейменувати одне з міністерств

31 жовтня 2025, 21:53
Автор:
avatar

Кречмаровская Наталия

У Кабінеті міністрів України вирішили перейменувати одне з міністерств. У Верховній Раді не приховують іронії — нардепи прокоментували зміни.

Нардепи знову іронізують над Зеленським: “це потужні зміни”

Володимир Зеленський. Фото портал "Коментарі"

Народний депутат України Олексій Гончаренко повідомив, що Кабмін перейменував Міністерство культури та стратегічних комунікацій України на Міністерство культури України. 

“Ну а ви розумієте, що далі? Тепер необхідно ще декілька місяців міняти документи та запускати знову роботу. Взагалі це нещасне міністерство за часів Зеленського перейменовують вже 4-й раз! Ніяк не можуть визначитись”, — зауважив народний депутат.  

Гончаренко резюмував, що замість перейменувань краще б ділом зайнялись.

Народна депутатка України Ірина Геращенко зазначила:

“Зе- реформи. Кабмін перейменував Міністерство стратегічних комунікацій на Міністерство культури. Здається, це 5 зміна назви за останні 6 років. Потужно”.

Народний депутат Ярослав Железняк також прокоментував рішення про перейменування. 

"Кабмін змінив назву Міністерства культури та стратегічних комунікацій на…. Міністерство культури України… Але в Бюджеті ми досі виділяємо 4 млрд грн на Мінкульт на програму… “стратегічні комунікації”. П-послідовність”, — зазначив політик. 

Нагадаємо: портал “Коментарі” писав, що президент України Володимир Зеленський оголосив про старт опалювального сезону. Народні депутати прокоментували заяву президента. 

Народний депутат Олексій Гончаренко іронічно зауважив, що нічого в нашій країні не може бути без волі великого лідера Володимира Олександровича. Прокоментував рішення Зеленського і народний депутат України Олексій Кучеренко. 




