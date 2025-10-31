Нардепи знову іронізують над Зеленським: “це потужні зміни”

У Кабінеті міністрів України вирішили перейменувати одне з міністерств. У Верховній Раді не приховують іронії — нардепи прокоментували зміни.

Володимир Зеленський. Фото портал "Коментарі"

Народний депутат України Олексій Гончаренко повідомив, що Кабмін перейменував Міністерство культури та стратегічних комунікацій України на Міністерство культури України.

“Ну а ви розумієте, що далі? Тепер необхідно ще декілька місяців міняти документи та запускати знову роботу. Взагалі це нещасне міністерство за часів Зеленського перейменовують вже 4-й раз! Ніяк не можуть визначитись”, — зауважив народний депутат.

Гончаренко резюмував, що замість перейменувань краще б ділом зайнялись.

Народна депутатка України Ірина Геращенко зазначила:

“Зе- реформи. Кабмін перейменував Міністерство стратегічних комунікацій на Міністерство культури. Здається, це 5 зміна назви за останні 6 років. Потужно”.

Народний депутат Ярослав Железняк також прокоментував рішення про перейменування.

"Кабмін змінив назву Міністерства культури та стратегічних комунікацій на…. Міністерство культури України… Але в Бюджеті ми досі виділяємо 4 млрд грн на Мінкульт на програму… “стратегічні комунікації”. П-послідовність”, — зазначив політик.

Народний депутат Олексій Гончаренко іронічно зауважив, що нічого в нашій країні не може бути без волі великого лідера Володимира Олександровича. Прокоментував рішення Зеленського і народний депутат України Олексій Кучеренко.



