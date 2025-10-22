В Раде хватаются за голову: страна под обстрелами, а власть живет в параллельной реальности

Россия наносит массированные удары по территории Украины. Враг в начале отопительного сезона пытается "выбить" электроснабжение и тепло в Украине. Под атакой оказывается и газовая инфраструктура. О планах врага по усилению обстрелов критической инфраструктуры говорили давно, однако, как отмечают народные депутаты, к ударам Украина не подготовилась.

Народная депутат София Федина подчеркнула, что власть живет в параллельной реальности, пока страна выживает под обстрелами. По ее словам, когда горят дома, гибнут люди, а города остаются без света и воды, власти должны объединить ресурсы, чтобы защитить гражданских. Однако все предложения народных депутатов отклоняются.

Народная депутат заявила, что вместо обороны власти преследуют оппозицию и волонтеров. По ее словам, у власти есть деньги на репрессии, но не на противодроновые системы или укрытия для энергетики. Банковая, как отметила Федина, блокирует предприятия, помогающие армии.

"Вы преследуете журналистов и военных, но не наказываете тех, кто ворует на оборонке. Создается впечатление, что власть живет в параллельной реальности — потому что если ваши дети не прячутся от "шахедов", вам безразлично тех, кто спасает Украину", — подчеркнула Федина во время заседания парламента.

