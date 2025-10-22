logo

В Раде хватаются за голову: страна под обстрелами, а власть живет в параллельной реальности
В Раде хватаются за голову: страна под обстрелами, а власть живет в параллельной реальности

Народная депутат Федина раскритиковала решения, которые принимает власть во время войны

22 октября 2025, 19:02
Автор:
Кречмаровская Наталия

Россия наносит массированные удары по территории Украины. Враг в начале отопительного сезона пытается "выбить" электроснабжение и тепло в Украине. Под атакой оказывается и газовая инфраструктура. О планах врага по усилению обстрелов критической инфраструктуры говорили давно, однако, как отмечают народные депутаты, к ударам Украина не подготовилась.

В Раде хватаются за голову: страна под обстрелами, а власть живет в параллельной реальности

ВРУ. Фото из открытых источников

Народная депутат София Федина подчеркнула, что власть живет в параллельной реальности, пока страна выживает под обстрелами. По ее словам, когда горят дома, гибнут люди, а города остаются без света и воды, власти должны объединить ресурсы, чтобы защитить гражданских. Однако все предложения народных депутатов отклоняются.

Народная депутат заявила, что вместо обороны власти преследуют оппозицию и волонтеров. По ее словам, у власти есть деньги на репрессии, но не на противодроновые системы или укрытия для энергетики. Банковая, как отметила Федина, блокирует предприятия, помогающие армии.

"Вы преследуете журналистов и военных, но не наказываете тех, кто ворует на оборонке. Создается впечатление, что власть живет в параллельной реальности — потому что если ваши дети не прячутся от "шахедов", вам безразлично тех, кто спасает Украину", — подчеркнула Федина во время заседания парламента.

Напомним: портал "Комментарии" писал, какую катастрофическую ошибку, по словам народного депутата Украины Алексея Кучеренко, совершили украинцы. По его словам, выбор украинцев в 2019 году превратился в катастрофу. Кучеренко объяснил, что колоссальная ошибка была на летних выборах, когда украинцы решили выбрать новые лица и отдали им 254 голоса, то есть полное большинство.




Источник: https://t.me/Sofiya_Fedyna/13576
