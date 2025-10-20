Колосальна помилка українців призвела до катастрофи: яке рішення пропонують в Раді

Народні депутати неодноразово критикували рішення монокоаліції у Верховній Раді України.

Верховна Рада. Фото з відкритих джерел

Народний депутат України Олексій Кучеренко розповів, що призвело до катастрофи. За його словами, вибір українців у 2019 році перетворився на катастрофу.

“У нас же український народ, наш дуже потужний, серйозний, у 2019 році вирішив поекспериментувати, по суті, з системою влади. Тобто у нас де-юре парламентсько-президентська республіка, а в результаті голосування — президентська”, — пояснив політик.

Народний депутат зауважив, що був очевидний програш Порошенка. Однак, за його словами, колосальна помилка була на літніх виборах, коли українці вирішили обрати “нові обличчя” і віддали їм 254 голоси, тобто повну більшість.

“І з'явилася ось така порочна система, як монокоаліція, що є катастрофою, і на сьогодні це перетворилося в катастрофу. А змінити ситуацію можна і теоретично, і практично. Переформатуванням у Верховній Раді більшості в значно стабільнішу конструкцію умов на коаліції національної єдності”, — зазначив народний депутат.

