У Раді б'ють на сполох: які зміни в Україні треба впроваджувати негайно
commentss НОВИНИ Всі новини

У Раді б'ють на сполох: які зміни в Україні треба впроваджувати негайно

Народний депутат Кучеренко наголошує на необхідності негайно змінити законодавство

7 листопада 2025, 17:16
Автор:
avatar

Кречмаровская Наталия

Ситуація в Україні загрозлива — потрібно терміново впроваджувати зміни законодавства. 

У Раді б'ють на сполох: які зміни в Україні треба впроваджувати негайно

Верховна Рада. Фото з відкритих джерел

Народний депутат України Олексій Кучеренко розповів про необхідні зміни.

“З 2022 року я волаю з трибун Верховної Ради і на всіх штабах. Ваша система управління абсолютно неефективна в уряді. У вас ніхто ні за що конкретно не відповідає. Ви маєте негайно змінити законодавство”, — наголосив політик. 

За словами народного депутата, якщо мова йде про енергетичну безпеку країни, там має бути жорстка вертикаль і конкретні персоналії, які будуть мати повноваження.

“Нам потрібна людина — начальник енергетичного штабу, який віддає команди, має повноваження карати за їх невиконання, перевіряти, змушувати, примушувати до виконання всіх команд щодо дотримання паливно-енергетичного балансу, підготовки до зими, закупівель газу, укриття об’єктів і так далі”, — підсумував Кучеренко. 

Нагадаємо: портал “Коментарі” писав, що ситуація в Україні може значно загостритися і не через війну. У Раді зазначили, що якщо нічого не виправляти, то існує загроза розпаду України. Про це заявив народний депутат України Олексій Кучеренко. 

“Наше розуміння демократії сьогодні доведе цю країну, якщо ми нічого не виправимо, до катастрофи, до розпаду країни. Бо у нас демократія дуже вульгарна, спрощено розуміється: це, типу, право робити що завгодно, а ні за що не відповідати”, -  пояснив він.

За словами народного депутата, вибори потрібно завжди, адже вибори — це “пральна машина, яка кожного разу прокручується, “відбілює білизну”, дає новий імпульс. Кучеренко наголосив, що з ними не можна відтерміновувати.




Джерело: https://t.me/OleksiiKucherenko/5885
