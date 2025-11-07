В Раде бьют тревогу: какие изменения в Украине нужно внедрять немедленно

Ситуация в Украине угрожающая – нужно срочно внедрять изменения законодательства.

Верховная Рада. Фото из открытых источников

Народный депутат Украины Алексей Кучеренко рассказал о необходимых изменениях.

"С 2022 года я взываю с трибун Верховной Рады и на всех штабах. Ваша система управления абсолютно неэффективна в правительстве. У вас никто ни за что конкретно не отвечает. Вы должны немедленно изменить законодательство", — подчеркнул политик.

По словам народного депутата, если речь идет об энергетической безопасности страны, там должна быть жесткая вертикаль и конкретные персоналии, которые будут иметь полномочия.

"Нам нужен человек — начальник энергетического штаба, который отдает команды, имеет полномочия наказывать за их невыполнение, проверять, заставлять, принуждать к выполнению всех команд по соблюдению топливно-энергетического баланса, подготовке к зиме, закупкам газа, укрытию объектов и так далее", — подытожил Кучеренко.

Напомним: портал "Комментарии" писал, что ситуация в Украине может значительно обостриться и не из-за войны. В Раде отметили, что если ничего не исправлять, существует угроза распада Украины. Об этом заявил народный депутат Украины Алексей Кучеренко.

"Наше понимание демократии сегодня доведет эту страну, если мы ничего не исправим, к катастрофе, к распаду страны. Потому что у нас демократия очень пошла, упрощенно понимается: это, типа, право делать что угодно, а ни за что не отвечать", — пояснил он.

По словам народного депутата, выборы нужно всегда, ведь выборы — это "стиральная машина, которая каждый раз прокручивается, "отбеливает белье", дает новый импульс. Кучеренко подчеркнул, что с ними нельзя откладывать.



