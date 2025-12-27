Тепер не тільки Зеленський, а й Рада стає повністю керованою зі сторони: що сталося

Після обшуків НАБУ у комітетах Ради парламент стає абсолютно слухняним. Тепер Рада, схоже, буде слухатися не стільки Офісу президента, скільки, так званих, антикорупціонерів. Про це розповів політолог.

Верховна Рада. Фото: з відкритих джерел

"Вже кільки днів ходять чутки, що НАбУ проводить свої дії по людині дуже близькій до Зеленського – керівнику транспортного комітету Юрію Кіселю (купив земельну ділянку в Президента, син Шефіра його помічник, виграв битву за те, хто керуватиме партією в Дніпропетровській області у Юзіка — це якщо коротко про послужний список цього політика). Прослушка в кабінеті ніби то стояла більше двох років. Схоже, так чи інакше можна підвісити кілька десятків депутатів напередодні єдиного періоду в житті цього парламенту, коли він може стати субʼєктним", – зазначив політолог.

За його словами, прізвища кількох депутатів будуть засвічені вже зараз, але в парламенті стане зрозуміло, що компромат є чи не на кожного. Якість цього компромату не має значення. Прослушка велася два роки, але справі вирішили надати прискорення в той момент, коли не вдався бліцкриг з перезавантаженням Ради після Міндіч-гейту.

Вадим Денисенко припускає, що зараз, схоже, мова йтиме не стільки про зміну керівництва Ради, скільки про абсолютну керованість Радою зі сторони, так званих, "антикорупціонерів". Логіка тут проста: будь-яке голосування проходитиме через фільтри чуток про можливу появу нових прізвищ в корупційних скандалах.

Експерт підсумовує, в цілому, варто звернути увагу на те, що система управління Зеленського отримала ще одну глибоку тріщину. Хто б скільки не говорив про те, що Єрмак продовжує керувати, насправді, навіть, якщо це частково відповідає дійсності, — якість такої системи управління дуже сумнівна. Управління через посередників, та ще й за умов саботажу середньої ланки, не може бути ефективною. А зараз ми маємо з однієї сторони спроби ручного управління самим Зеленським при явному гальмуванні процесів на рівні середньої ланки. З іншої сторони, зараз , напередодні необхідності приймати ряд важливих законів Радою, маємо абсолютно розбалансовану систему управління парламентом.

