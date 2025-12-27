Теперь не только Зеленский, но и Рада становится полностью управляемым со стороны: что произошло

После обысков НАБУ в комитетах Совета парламент становится абсолютно послушным. Теперь Рада, похоже, будет слушаться не столько Офиса президента, сколько так называемых антикоррупционеров. Об этом рассказал политолог.

Верховная Рада. Фото: из открытых источников

"Уже несколько дней ходят слухи, что НАбУ проводит свои действия по человеку очень близкому к Зеленскому – руководителю транспортного комитета Юрию Киселю (купил земельный участок у Президента, сын Шефира его помощник, выиграл битву за то, кто будет руководить партией в Днепропетровской области у Юзика). Прослушка в кабинете будто бы стояла более двух лет. Похоже, так или иначе можно подвесить несколько десятков депутатов в преддверии единого периода в жизни этого парламента, когда он может стать субъектным", – отметил политолог.

По его словам, фамилии нескольких депутатов будут засвечены уже сейчас, но в парламенте станет понятно, что компромат есть чуть ли не на каждого. Качество этого компромата не суть важно. Прослушка велась два года, но делу решили оказать ускорение в тот момент, когда не удался блицкриг с перезагрузкой Рады после Миндич-гейта.

Вадим Денисенко предполагает, что сейчас, похоже, речь пойдет не столько об изменении руководства Рады, сколько об абсолютной управляемости Советом со стороны так называемых "антикоррупционеров". Логика здесь проста: любое голосование будет проходить через фильтры слухов о возможном появлении новых фамилий в коррупционных скандалах.

Эксперт подытоживает, в целом, стоит обратить внимание на то, что система управления Зеленского получила еще одну глубокую трещину. Кто бы сколько ни говорил о том, что Ермак продолжает руководить, на самом деле даже если это частично соответствует действительности — качество такой системы управления очень сомнительно. Управление через посредников, да еще при саботаже среднего звена, не может быть эффективным. А теперь у нас есть с одной стороны попытки ручного управления самим Зеленским при явном торможении процессов на уровне среднего звена. С другой стороны, сейчас, накануне необходимости принимать ряд важных законов Советом, есть совершенно разбалансированная система управления парламентом.

